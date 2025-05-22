Kara kelle ile hastalığı yendi! Bir döneme damgasını vuran ürünlerle ev geçindiriyorlar

Bir döneme damgasını vuran, çeyizlik ürünlerin olmazsa olmazı beyaz iş nakışlar, Bayburtlu kadınların emekleriyle gün yüzüne çıkarılıyor. Bayburt Halk Eğitim Merkezi tarafından başlatılan El ve Makine Nakışları Kursunun hünerli kursiyerleri özenle işledikleri ürünleri satarak, ev ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Kullandıkları makinalar arasında "kara kelle" adı verilen dikiş makinaları da yer alıyor.

Açılan kursta bir araya gelen 15 kursiyer kadın, usta öğretici Esen Köse'nin yardımıyla hep birlikte el emeği göz nuru ürünleri titizlikte işliyor.

Antika kara kelle dikiş makinesinde beyaz iş seccadeleri, havluları, kanaviçeleri, çeyizlik ürünleri hazır hale getiren kadınlar, geçmişin izlerini taşıyan ürünleri kullanışlı hale getirmek için var gücüyle çalışıyorlar.

Kursiyer kadınlar, babaanne ve anneannelerinden kalan kanaviçelere de modern dokunuşlar ekleyerek, bu ürünleri geri dönüştürüyorlar.

Bu sayede bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılı için kabul edilen tekstilde "sıfır atık" projesine de destek oluyorlar.

Gündelik hayata uygun ürünler hazırlayan kadınlar, gelen siparişlere yetişemediklerini söyleyerek, sattıkları ürünlerden para kazandıklarını, ev ekonomisine de katkıda bulunduklarını ifade ediyorlar.

"HASTALIĞIMI KURS SAYESİNDE YENDİM"

Kursa başlamadan önce ciddi bir rahatsızlık geçirdiğini söyleyen kursiyer Hülya Karaca, hastalığını kurs sayesinde yendiğini anlattı. Kursla birlikte sosyal hayatının devam ettiğini belirten Karaca, stres attığını, bu şekilde de hastalığının nüksetmediğini dile getirerek, "Ben bu kursa başlamadan önce ciddi bir rahatsızlık geçirdim. Bu rahatsızlığımdan dolayı tedavi gördüm. Kurs hocamızın sayesinde bu atölye açıldı, bana da sebep oldu ve kursa başladım burada stresimi attım, hastalığımı yendim. Kadınlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, evime de maddi katkıda bulunuyorum, günlerim de neşeli geçiyor" dedi.

Kursa başlamadan önce tam anlamıyla nakış bilmediğini, kara kelle makineyi kullanamadığını vurgulayan Karaca, kurs sayesinde el yeteneklerini geliştirdiğini, dikiş işinde ve işleme alanında ustalaştığını söyledi.

"AŞKLA İŞİMİZİ YAPIYORUZ, HİÇ YORULMUYORUZ"

Arkadaşlarıyla birlikte namazlık, masa örtüsü, havlu ve çeşitli çeyiz ürünleri yaptıklarını dile getiren bir diğer kursiyer Yasemin Mercimek, hiç yorulmadıklarını işlerini aşkla yaptıklarını belirtti.

Annelerinden, ninelerinden kalan kanaviçeleri masa örtüsüne, havluya, seccadeye çevirdiklerini ifade eden Mercimek, "Normalde insanlar çalıştıklarında yorulurlar ama biz işimizi aşkla yaptığımız ve çok keyifli vakit geçirdiğimiz için asla yorulmuyoruz. Annelerimizden, ninelerimizden kalan kanaviçelerimizi de çeşitli ürünlere çeviriyoruz, tekrardan hayata döndürüyoruz" şeklinde konuştu.

"9 YILDA ELİNE İĞNE, İPLİK ALMAMIŞ KURSİYERLERİM DE OLDU"

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan El ve Makine Nakışları kursunda 9 yıldır usta öğreticilik yapan Esen Köse, bildiklerini kursiyerlerine de öğretti.

Bu süre zarfında hiç iş bilmeyen, eline iğne iplik almamış kursiyerlerinin de olduğunu, zamanla bu kursiyerleri yetiştirdiğini kaydeden Köse, "9 yıldır bu işi yapıyorum. Bu 9 yılda eline iğne, iplik almamış, dikiş yapmamış kursiyerlerim de oldu. Şimdi de 15 kursiyerlerimle birlikte kara kelle denilen eski makinelerde, geçmişin izlerini taşıyan beyaz işi nakış yapıyoruz. Hanımlarla beraber hem ev ekonomisine katkıda bulunuyoruz, hem de hoş sohbet eşliğinde keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Limonlu çay eşliğinde işlerini özenle ve severek yapan kadınlar, "Kadın kadının yurdudur, bilmediğimiz bir teknikte birbirimize destek veriyoruz" diyerek, beraberlik mesajı verdiler.