Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Yaşam

Karabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Karabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiKarabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor

Karabük’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Ahmetusta Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşarken, Eflani yolunda ulaşım durma noktasına geldi. Ekiplerin bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaydet
|

Karabük'te kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda ilerleyemedi.

Karabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiKarabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor


Öte yandan, Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

Karabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor
Başlık ResmiKarabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor

Bölgede ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.