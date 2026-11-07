Karabük'te kar etkisini artırdı! Araçlar yollarda mahsur kaldı, ekiplerin mücadelesi sürüyor
Karabük’te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Ahmetusta Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşarken, Eflani yolunda ulaşım durma noktasına geldi. Ekiplerin bölgede karla mücadele çalışmaları sürüyor.
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Karabük'te kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda ilerleyemedi.
Öte yandan, Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.
Bölgede ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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