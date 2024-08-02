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Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkan Yardımcı olan Turan Uzun, halı sahada futbol maçında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Uzun 46 yaşında hayatını kaybetti.

Karacabey'de belediye başkan yardımcılığı görevini yürüten 46 yaşındaki Turan Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup 112 ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan Uzun, hayata tekrar tutundu. İlk müdahalenin ardından Uzun, daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

KARACABEY HALKINI ÜZEN HABER

Hastanede tedavi altına alınan Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olan Turan Uzun, ilçede çeşitli projelere ve etkinliklere öncülük eden bir isim olarak tanındığı ve spor ile sosyal aktivitelerle de aktif olarak ilgilendiği, yerel halk tarafından sevilen bir isim olduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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