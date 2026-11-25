Trabzon ve Gümüşhane'de etkili olan sağanak yağışlar heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2 ev yıkılırken Ağasar Deresi'nin taşması sonucu kara yolu ulaşıma kapandı. Gümüşhane-Giresun kara yolu ise ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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Karadeniz'de dünden bu yana etkili olan sağanak yağışlar, Trabzon ve Gümüşhane'de hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle yollar ulaşıma kapanırken Trabzon'da iki ev yıkıldı.

TRABZON'DA HEYELAN DERE YATAĞINI KAPATTI

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan toprak kütlesinin Ağasar Deresi'nin yatağını kapatması sonucu dere taştı. Dere sularının yola yönelmesiyle Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.

Karadenizde sağanak heyelana neden oldu! Trabzonda 2 ev yıkıldı, yollar kapandı

2 EV YIKILDI, 3 HAYVAN TELEF OLDU

Heyelanda 2 ev yıkılırken 3 küçükbaş hayvan telef oldu. Yıkılan evlerde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Yol ve deredeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iş makinelerinin yol açma çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Yaşanan afetin boyutu havadan da görüntülendi.

GÜMÜŞHANE'DE DEV KAYALAR YOLA SAVRULDU

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesinde de etkili olan yağışların ardından heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçalarının Gümüşhane-Giresun kara yoluna savrulması nedeniyle ulaşım her iki yönde de durdu.

Heyelanda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Karadenizde sağanak heyelana neden oldu! Trabzonda 2 ev yıkıldı, yollar kapandı

KAPANAN YOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kara yoluna savrulan kaya parçalarını kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gümüşhane-Giresun kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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