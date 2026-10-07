Amasya'da okul bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan çocuğun karnına yakın mesafeden futbol topu çarptı. Yerde hareketsiz yatan çocuğun yardımına okul müdürü koştu.

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Amasya merkez Yavuz Selim Ortaokulu bahçesinde derslerin bitiminden 2 saat sonra 3 çocuk oyun oynarken birinin karnına arkadaşının yakın mesafeden şutladığı top çarptı.

Karnına top çarpan çocuk yere yığıldı! İmdadına okul müdürü koştu

OKUL MÜDÜRÜ YETİŞTİ

Çarpmanın etkisiyle yere yığılan çocuğun yardımına o esnada okulu kapatıp evine doğru gitmekte olan okul müdürü Ramazan Mutlu yetişti. Yerde yatan çocuğa müdahale eden Mutlu, başından ayrılmayarak düzelene kadar durumunu takip etti. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüleri izleyen Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Akın Tekcan, olayda vücuda sert bir cismin çarpmasıyla doku ve organların zarar görmesi durumu olan künt travma yaşandığını söyledi. İlk yardımdaki temel uygulamalardan bir tanesinin kazazedenin yanına gidildiğinde önce durumun gözlemlenmesi olduğunu anlatan Tekcan, "Bak, dinle, hisset yapılması gerekir. Kişinin bilinç ve solunum durumunu değerlendirmek gerekir. Buradaki görüntüde de öğretmenimiz çocuğumuzun bilinç durumunu değerlendiriyor. Akşam 6'ya doğru olmasına rağmen okul müdürünün orada bulunması ve çocuğa yardım etmesi güzel bir durum" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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