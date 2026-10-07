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ABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı

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ABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı
Başlık ResmiABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı

ABD'nin Tennessee eyaletinde zehirli iğneyle infazı başarısızlıkla sonuçlanan 50 yaşındaki idam mahkumu Christa Pike, hastanede tedavisinin sürdüğü sırada yeniden bilincine kavuştu ve konuşmaya başladı.

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Tennessee'de idam mahkumu Christa Pike'ın avukatlarının Salı günü yaptığı açıklamaya göre, başarısız bir infaz sonucu ağır yaralanan ve geçici olarak solunum cihazına bağlı kalan kadın, olaydan yaklaşık bir hafta sonra bilinci yerinde ve konuşabiliyor.

Yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki şahıs, 30 Eylül'de Nashville'de başarısızlıkla sonuçlanan infaz girişiminde iki doz pentobarbital aldıktan sonra hastanede tedavi görmeye devam ediyor.

ABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı
Başlık ResmiABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı

Avukatları "İyileşmesi tıbbi açıdan eşi benzeri görülmemiş bir durum," dediler. "Tahmini iyileşme süreci henüz net değil, ancak en azından uzun bir iyileşme süreci bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

ABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı
Başlık ResmiABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı

Avukatlar şunları söyledi:

Pike'ın kollarında "ciddi hasar" meydana geldi ve hastane yatağına kelepçelenmiş halde kaldı.

İnfaz girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hastaneye kaldırılan kadın, infaz odasından çıkarıldıktan sonra tedavi altına alındı. Avukatları, kadının solunum cihazına bağlandığını ancak şu anda bilincinin yerinde olduğunu ve konuşabildiğini söyledi.

ABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı
Başlık ResmiABD'de idam edilen mahkum yeniden uyandı! Günler sonra konuşmaya başladı

Yetkililer, iyileşme sürecinin devam ettiğini ve uzun vadeli prognozunun henüz bilinmediğini söyledi.

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Tennessee'de idam cezasına çarptırılan tek kadın olan Pike, 1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten dolayı ölüm cezasına mahkum edildi.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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