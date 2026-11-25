Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, girdiği dar sokakta yakalandı. Sahte plakayla trafiğe çıktığı belirlenen sürücüye 650 bin lira idari para cezası uygulanırken polise mukavemet gösteren ağabeyi de gözaltına alındı.

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polis ekipleri ile bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kovalamaca kameraya yansıdı.

DAR SOKAĞA GİRİNCE YAKALANDI

Hisarcık Mahallesi'nde polis ekipleri, Ş.T. yönetimindeki 34 JN 575 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından Kıranardı Mahallesi Kapıönü Caddesi'nde girdiği dar sokakta polis ekiplerince yakalandı.

Sürücünün kaçarken bir polis aracına da zarar verdiği öğrenildi.

Kayseride film gibi kovalamaca! Polisten kaçan sürücüye 650 bin lira ceza

SAHTE PLAKAYLA TRAFİĞE ÇIKMIŞ

Bölgeye sevk edilen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobilin üzerindeki plakanın sahte olduğu, aracın gerçek plakasının ise 38 J 0063 olduğu belirlendi.

Hakkında yakalama şerhi bulunan otomobilin sürücüsüne 650 bin lira idari para cezası uygulandı.

AĞABEYİ DE GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye gelen sürücünün ağabeyi A.T., polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Zor kullanılarak gözaltına alınan A.T. hakkında işlem başlatıldı.

Otomobil ise işlemlerin ardından çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kayseride film gibi kovalamaca! Polisten kaçan sürücüye 650 bin lira ceza

FİLM GİBİ KOVALAMACA KAMERADA

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü ile ekipler arasında yaşanan, film sahnelerini aratmayan kovalamaca anbean kameraya yansıdı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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