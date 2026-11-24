Balıkesir’de meydana gelen sel felaketinde 500’den fazla ihbar alındı, 350 küçükbaş hayvan, 35 büyükbaş hayvan, 70 arı kovanı zarar gördü. Selde sürüklenen bazı araçlar ağaçların üzerinde bulundu.

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Balıkesir’in Havran ilçesi ve kırsal mahallelerde yaşanan sel felaketinin ardından vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık dört saat süren yağışta metrekareye 90 kilogram yağış düştü.

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Felaket sonrası incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 500'ün üzerinde ihbar aldıklarını belirtti.

Vali Ustaoğlu, şiddetli yağışın ilk anından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teyakkuza geçtiğini belirterek, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için gece boyunca yoğun çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Sel sonrası şaşırtan görüntü! Sürüklenen otomobiller ağaçta asılı kaldı

Sel sularıyla sürüklenen bazı otomobiller ise dere yatağındaki ağaçların üzerinde suların çekilmesinin ardından bulundu.

Sel sonrası şaşırtan görüntü! Sürüklenen otomobiller ağaçta asılı kaldı

“CAN KAYBI YAŞANMADI”

Vali Ustaoğlu, "Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren devletimizin tüm kurumları sahadaydı. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlarımız oldu, evlerinde mahsur kalan vatandaşlarımız oldu. Tüm kurtarma çalışmaları başarıyla gerçekleştirildi ve herhangi bir can kaybı yaşanmadı" dedi.

Sel sonrası şaşırtan görüntü! Sürüklenen otomobiller ağaçta asılı kaldı

500'DEN FAZLA İHBAR GELDİ

Afet sürecinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 500'ün üzerinde ihbar ulaştığını açıklayan Ustaoğlu, ihbarların büyük bölümünün mahsur kalan vatandaşlar ile zarar gören hayvanlara ilişkin olduğunu belirtti. Ustaoğlu, yaklaşık 10 aracın zarar gördüğünün değerlendirildiğini söyledi.

Sel sonrası şaşırtan görüntü! Sürüklenen otomobiller ağaçta asılı kaldı

İlk belirlemelere göre sel felaketinde yaklaşık 350 küçükbaş hayvan, 35 büyükbaş hayvan ve 70 arı kovanı zarar gördü.

Sel sonrası şaşırtan görüntü! Sürüklenen otomobiller ağaçta asılı kaldı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Balıkesir Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIBalıkesir

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