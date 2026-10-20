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Yaşam

Kaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi

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Kaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi
Başlık Resmi Kaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi

Çanakkale’de Kaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi. Yeni böcek türüne, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı 'Anuromyzus acantholimonis' ismi verildi.

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Çanakkale’nin Bayramiç sınırları içerisindeki Kaz Dağları’nın bin 705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesinde yürütülen arazi çalışmalarında önemli bir keşfe imza atıldı.

YENİ BÖCEK TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

Bölgedeki ’Kardikeni' olarak bilinen Acantholimon ulicinum bitkisi üzerinde yeni bir böcek türü keşfedildi.

Kaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi
Başlık ResmiKaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi

ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından keşfedilen yeni böcek türüne, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı 'Anuromyzus acantholimonis' ismi verildi.

Kaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi
Başlık ResmiKaz Dağları’nda yeni bir böcek türü keşfedildi

AKRABA TÜRLERİ DE İNCELENDİ

Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanlarının da katılımıyla gerçekleşen çalışmalardaki keşif, heyecanlandırdı. Yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi.

İNCELEME SONUÇLARI BİLİM DERGİSİNDE

Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan 'Zootaxa' dergisinde yayınlandı.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çanakkale
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