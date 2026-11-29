Bursa'da köpeğe çarpan otomobilin tamponu yola fırlayınca zincirleme kaza yaşandı. Kazanın ardından aracından inerek önce refüje, ardından otomobilinin kaputuna çıkan sürücünün çevredekilere, "Kahvem var, otelim var, çay içmek isteyen varsa gelsin çay söyleyeyim. Aç köpekler" diye seslenmesi dikkat çekti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın tamponu yerinden çıkarak yola savruldu. Bu sırada tampondan kaçmaya çalışan otomobile, arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

Kazanın ardından önce refüje sonra kaputa çıktı! 'Aç köpekler' deyip çaya davet etti

KAZA SONRASI ÇAYA DAVET ETTİ

Kaza sonrası son çarpan aracın sürücüsü, otomobilinden inerek refüje çıktı ve garip hareketlerde bulundu. Çevredekilere, "Kahvem var, lokantam var. Çay içmek isteyen varsa gelsin, çay söyleyeyim. Aç köpekler" diye seslenen sürücü, daha sonra aracının kaputuna çıktı. Şahsın kaput üzerinde çevredekilere seslenmesi dikkat çekti.

Kazanın ardından önce refüje sonra kaputa çıktı! 'Aç köpekler' deyip çaya davet etti

O ANLAR KAMERADA

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan şahısları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Trafik kazasının ardından yaşanan ilginç anlar kameraya yansıdı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala