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Kazanın başında birlik oldular! Vatandaş sıraya girdi, tam 40 bin kişiye dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kazanın başında birlik oldular! Vatandaş sıraya girdi, tam 40 bin kişiye dağıtıldı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini 16 ilçeye taşıdı. Paylaşmanın, kardeşliğin duygusunu yansıtan programlarda tam 40 bin vatandaşa aşure ikram edildi. İkram programlarına ise ilgi oldukça yoğun oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure ikramı, 16 ilçede vatandaşlara ikram edildi. 

BİRLİK, BERABERLİK, PAYLAŞMA…

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren aşevinde özenle hazırlanan aşureler, Adapazarı AKM Meydanı ve 15 ilçede cami önlerinde kurulan stantlardan vatandaşlara ikram edildi. 

Kazanın başında birlik oldular! Vatandaş sıraya girdi, tam 40 bin kişiye dağıtıldı - 1. Resim

Birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının öne çıktığı etkinliklerde 40 bin vatandaşa aşure ikram edildi. 

DİLLER VE GÖNÜLLER LEZZET BULDU

Muharrem Ayı’nın manevi atmosferini yaşamak ve yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinliklere ilgi yoğun olurken, binlerce kişi aşurenin tadına baktı hem diller hem de gönüller lezzet buldu.

Kazanın başında birlik oldular! Vatandaş sıraya girdi, tam 40 bin kişiye dağıtıldı - 2. Resim

Vatandaşlar ise gerçekleştirilen etkinliklerden memnuniyetlerini ifade ederek etkinliğin her yıl devam etmesini temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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