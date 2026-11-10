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Yaşam

Kentte eksi 14 derece ölçüldü! Sular dondu, duraklar buz kesti

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Erzurum'da soğuk hava etkili olurken sıcaklıklar Palandöken'de gece -14 derece olarak ölçüldü. Kent merkezinde ise termometreler -7'yi gösterdi; sular ve otobüs durakları başta olmak üzere birçok nokta buz kesti.

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Erzurum'da kış mevsimi etkisini iyice hissettirmeye başladı. Sabahın erken saatlerinde şehri esir alan dondurucu soğuklar nedeniyle adeta hayat buz kesti.

ŞADIRVANLAR, DURAKLAR BUZ KESTİ

Sokaklar ve kaldırımlar tamamen donarken, özellikle cami avlularındaki tarihi şadırvanlar ile otobüs duraklarının camları kalın buz tabakasıyla kaplandı. Soğukların bu sene erken başladığını ifade eden Ahmet Uğurlu (65) ,"Yerler hep buzla kaplı ama ben hiç kayıp düşmedim. Bu memlekette büyüdük biz karda, buzda gezmesini iyi biliriz. Şu anda hava tertemiz eskiden kömür ve doğalgaz çok yanardı, nefes alınmazdı" dedi.

Kentte eksi 14 derece ölçüldü! Sular dondu, duraklar buz kesti
Başlık ResmiKentte eksi 14 derece ölçüldü! Sular dondu, duraklar buz kesti

YETKİLİLER UYARDI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Erzurum ve çevre illerde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olması öngörülüyor. Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde şiddetli buzlanma, don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesine karşı vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kentte eksi 14 derece ölçüldü! Sular dondu, duraklar buz kesti
Başlık ResmiKentte eksi 14 derece ölçüldü! Sular dondu, duraklar buz kesti

Uzmanlar bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundular. Bölge genelinde özellikle gece saatlerinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları da hatırlatıldı.

Kentte eksi 14 derece ölçüldü! Sular dondu, duraklar buz kesti
Başlık ResmiKentte eksi 14 derece ölçüldü! Sular dondu, duraklar buz kesti
Editör : GÖZDE NUR ARVAS | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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