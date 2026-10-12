Mardin'de toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi. Kentin birçok noktasında hava kalitesi düşerken yaşlı, çocuk ve kronik hastalığı bulunanların evden çıkmaması istendi.

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Mardin'de sabah saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde etkili olan toz bulutu görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencereleri ve balkonları tozla kaplandı. Kent sakini Halil Bakay, toz taşınımı nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandıklarını belirterek, "Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz." dedi.

Kentte göz gözü görmüyor! Uzmanlardan yaşlı ve hastalara Dışarı çıkmayın uyarısı

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, ileri yaştaki kişileri, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kentte göz gözü görmüyor! Uzmanlardan yaşlı ve hastalara Dışarı çıkmayın uyarısı

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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