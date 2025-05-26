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Haberler > Yaşam > Kepçesine geldiğinde gözlerine inanamadı! 150 bin liralık kaybı göze alan operatör günlerdir kontağı kapalı tutuyor

Kepçesine geldiğinde gözlerine inanamadı! 150 bin liralık kaybı göze alan operatör günlerdir kontağı kapalı tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da hafriyatçılık yapan Bülent Kuyucu park halinde bulunan kepçesine geldiğinde kumru yuvasıyla karşılaştı. "Yuva yıkmak iyi değil dedik ve beklemeye başladık" diyen Kuyucu 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor. 100-150 bin lira zararı göze alan operatör takdir topladı.

Antakya ilçesinde hafriyatçılık yaparak ekmek parasını kazanan Bülent Kuyucu’nun Narlıca Mahallesi’nde park halinde bulunan kepçesinin bomunun üzerine kumru yuva yaptı.

İşe çıkacağı esnada kepçesini kontrol eden Kuyucu, içinde yumurtaları olan kumru yuvasıyla karşılaştı.

Kuyucu, kumrunun yuvasını ekmek teknesi üzerine yaptığını fark ederek kuşun yuvasını bozmamak için kepçesini kuşlar çıkana kadar çalıştırmama kararı aldı.

Kendisini arayarak işe çağıran müşterilerini inandırmak da güçlük çeken Kuyucu, 17 gündür kepçesini çalıştırmıyor.

Kepçesine geldiğinde gözlerine inanamadı! 150 bin liralık kaybı göze alan operatör günlerdir kontağı kapalı tutuyor - 1. Resim

"KUŞLAR RABBİMİN MİSAFİRİ"

Geride kalan 17 günlük süreçte yaklaşık 100 bin TL ile 150 bin TL arasında kaybı olduğunu ifade eden Bülent Kuyucu karşılaştığı manzara hakkında şunları söyledi:

"Narlıca üst geçit bölgesinde iş yerimiz var. 17 gündür makinemiz, yatıyor. Kuş kepçemin bomunun üzerine yuva yaptı ve yumurtalarını bıraktı. 17 gün oldu ama hala çıkarmadı, bizde işe çıkamıyoruz. İş geliyor, işe gidemiyoruz. Yuva yıkmak iyi değil dedik ve beklemeye başladık. Yaklaşık 100 bin TL - 150 bin TL kaybım var ama kuşlar rabbimin misafiri. Müşteriler aradığında durumu anlattığımda inanmıyorlar, ‘yok sen iş yapmak istemiyorsun, doydun’ diyorlar. İnandırmak için telefonla video çekip atıyorum, görünce şok oluyorlar. Bu kuşun yuvasını yıkacağıma benim kepçem aylarca yatsın, asla bir yuvayı yıkmam" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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