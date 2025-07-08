Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar

Lezzetini Karacadağ’ın havası ve Dicle Nehri’nin suyundan alan, iriliğiyle ün kazanan Diyarbakır karpuzunda hasat mesaisi devam ediyor. Sezon başında kilosu 15 liraya satılan karpuzun kilosu 1 liraya kadar düştü. Tarladan kamyona yüklenen yazın gözde meyvesi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kentte geleneksel yöntemlerle, güvercin gübresi kullanılarak yetiştirilen karpuzlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda tarlalardan toplanıyor.

Erken saatlerde mesaiye başlayan tarım işçileri, zorlu hava koşullarına rağmen hasadı sürdürüyor.

Tarlalardan kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilerek sofralarda yerini alıyor.

KİLOSU 1 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Sezon başında kilosu 15 liradan satılırken, tarlada kilosu 1 liraya düşen karpuz yaz mevsiminin gözde meyvesi olarak ön plana çıkıyor.

"HALK BEDAVA YESİN"

Öte yandan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise karpuz üreticisi çiftçiler tarlada kilosu 1 liraya düşen karpuzdan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Bazı çiftçiler, yaptıkları masrafı dahi karşılayamaz şekilde kilosunu 1 liraya satarken, bazı çiftçilerde zararına satış yerine karpuz tarlasını halka açarak bedava dağıttı.

Çiftçi Mehmet Aygün ''70 dönüm alanda karpuz ekimi yaptım. Nisan ayından bu yana bakıp büyütüyoruz. Şu anda tarlada kilosu 1 liraya satılıyor. Çok büyük zarar ettik. Biz 1 dönüm ekili alana 30 bin TL harcıyoruz. Şu anda 1 dönüm alan karpuz, 10-12 bin liraya satılıyor. Tarlamı halka açtım. Halk bedava karpuz yesin" sözleriyle sitemini dile getirdi.