Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Lezzetini Karacadağ’ın havası ve Dicle Nehri’nin suyundan alan, iriliğiyle ün kazanan Diyarbakır karpuzunda hasat mesaisi devam ediyor. Sezon başında kilosu 15 liraya satılan karpuzun kilosu 1 liraya kadar düştü. Tarladan kamyona yüklenen yazın gözde meyvesi Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor.

Kentte geleneksel yöntemlerle, güvercin gübresi kullanılarak yetiştirilen karpuzlar, 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda tarlalardan toplanıyor. 
Erken saatlerde mesaiye başlayan tarım işçileri, zorlu hava koşullarına rağmen hasadı sürdürüyor. 

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 1. Resim

Tarlalardan kamyonlara yüklenen karpuzlar, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilerek sofralarda yerini alıyor.

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 2. Resim

KİLOSU 1 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Sezon başında kilosu 15 liradan satılırken, tarlada kilosu 1 liraya düşen karpuz yaz mevsiminin gözde meyvesi olarak ön plana çıkıyor. 

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 3. Resim

"HALK BEDAVA YESİN"

Öte yandan Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise karpuz üreticisi çiftçiler tarlada kilosu 1 liraya düşen karpuzdan dolayı hayal kırıklığına uğradı. Bazı çiftçiler, yaptıkları masrafı dahi karşılayamaz şekilde kilosunu 1 liraya satarken, bazı çiftçilerde zararına satış yerine karpuz tarlasını halka açarak bedava dağıttı.

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 4. Resim

Çiftçi Mehmet Aygün ''70 dönüm alanda karpuz ekimi yaptım. Nisan ayından bu yana bakıp büyütüyoruz. Şu anda tarlada kilosu 1 liraya satılıyor. Çok büyük zarar ettik. Biz 1 dönüm ekili alana 30 bin TL harcıyoruz. Şu anda 1 dönüm alan karpuz, 10-12 bin liraya satılıyor. Tarlamı halka açtım. Halk bedava karpuz yesin" sözleriyle sitemini dile getirdi.

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 5. Resim

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 6. Resim

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 7. Resim

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 8. Resim

Kilosu 15 liradan 1 liraya düştü… 40 derece sıcağın altında topluyor, Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyorlar - 9. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı

Çin ordusu Avrupa'yı karıştırdı: Alman uçağına lazer tuttu, Berlin büyükelçiyi çağırdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bütün detayları düşünülmüş... Binlerce izlenme alıyor, beğeni yağıyor... Takipçiler isyan etti! - YaşamBinlerce izlenme aldı, beğeni yağdıAntalya'da esnafın yılan paniği kamerada! "Kalbim ile midem birbirine yapıştı" - YaşamAyağında hissedince neye uğradığını şaşırdıKüçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var… Köylülerin imdadına yetişiyorlar - YaşamKüçük bir atölye ile başladı! Tam 4 kuşaktır var…Salih Yaşar Aybar'ın 45 yıllık protez bacak hayali gerçek oldu! "Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var" - Yaşam"Gözüm yüzde 5 görüyor ama artık ayağım var"55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi! 12. defada başardı - Yaşam55 yaşında iki dosya yaktı, pes etmedi!15 gündür aranan Fatma Nur'dan iyi haber! ''İçimdeki ateş söndü'' - Yaşam15 gündür kayıptı! 13 yaşındaki Fatma Nur'dan iyi haber
Sonraki Haber Yükleniyor...