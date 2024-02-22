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    • Haberler > Yaşam > Kira ödemek istemeyen öğrenci, derslere uçakla gelip gidiyor

    Kira ödemek istemeyen öğrenci, derslere uçakla gelip gidiyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kira ödemek istemeyen öğrenci, derslere uçakla gelip gidiyor
    Vancouver, Kanada, Öğrenci, Uçak, Haber

    Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    British Columbia Üniversitesi'nde son sınıf sanat öğrencisi olan Chen, kira ödememek için derslere uçakla gidip geliyor.

    Kanada'nın yaşam kalitesi açısından dünyadaki ilk 5 şehrinden biri olan Vancouver'da okumak kulağa hoş gelse de durum bazı öğrenciler için böyle değil.

    HAFTADA İKİ KEZ UÇUYOR

    British Columbia Üniversitesi'den öğrenci olan Tim Chen, yüksek kiralardan dolayı şehre yaklaşık bir saat uzaklıktaki Calgary kentine taşındı. Chen, üniversiteye haftada iki kez uçakla gittiğini aktardı.

    Kira ödemek istemeyen öğrenci, derslere uçakla gelip gidiyor - 1. Resim

    BİLETLER KİRANIN YARISI 

    Uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuz olduğunu dile getiren Chen, gidiş-dönüş biletlerini ortalama 150 dolara aldığını belirtti. 

    Kira ödemek istemeyen öğrenci, derslere uçakla gelip gidiyor - 2. Resim

    "OTOBÜSE BİNMEK GİBİ BİR ŞEY"

    Biletlerin aylık 1200 dolara denk geldiğini, Vancouver'da ortalama kiraların ise 2 bin 100 dolar civarında olduğunu dile getiren Chen, "Düşündüm ki, neden Calgary'de kalıp buraya uçmuyorum, bu bir saatlik bir uçuş gibi, otobüse binmek gibi bir şey" diyerek içinde bulunduğu durumu dile getirdi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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