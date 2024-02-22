Kira ödemek istemeyen öğrenci, derslere uçakla gelip gidiyor

British Columbia Üniversitesi'nde son sınıf sanat öğrencisi olan Chen, kira ödememek için derslere uçakla gidip geliyor.

Kanada'nın yaşam kalitesi açısından dünyadaki ilk 5 şehrinden biri olan Vancouver'da okumak kulağa hoş gelse de durum bazı öğrenciler için böyle değil.

HAFTADA İKİ KEZ UÇUYOR

British Columbia Üniversitesi'den öğrenci olan Tim Chen, yüksek kiralardan dolayı şehre yaklaşık bir saat uzaklıktaki Calgary kentine taşındı. Chen, üniversiteye haftada iki kez uçakla gittiğini aktardı.

BİLETLER KİRANIN YARISI

Uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuz olduğunu dile getiren Chen, gidiş-dönüş biletlerini ortalama 150 dolara aldığını belirtti.

"OTOBÜSE BİNMEK GİBİ BİR ŞEY"

Biletlerin aylık 1200 dolara denk geldiğini, Vancouver'da ortalama kiraların ise 2 bin 100 dolar civarında olduğunu dile getiren Chen, "Düşündüm ki, neden Calgary'de kalıp buraya uçmuyorum, bu bir saatlik bir uçuş gibi, otobüse binmek gibi bir şey" diyerek içinde bulunduğu durumu dile getirdi.