Hava sıcaklıkların düşmesi ve yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre sıcaklıklarda sert düşüş olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Karadeniz kıyılarında sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, güneyde ve denizler için fırtına uyarısında bulundu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu boyunca Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava koşullarına ilişkin uyarılarda bulundu. Kurum tarafından yayımlanan hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşerek mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta sonunda Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı, güney kesimlerde ve denizlerde ise fırtına etkili olacak.

Bugün Batı ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'nun doğusunda görülmeye başlayacak kuvvetli yağışların, yarın daha da etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında bulunan Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor. Kıyı bölgelerinde sağanak yağışların su baskını ve taşkınlara neden olabileceği belirtilirken, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde de yağışların kar ve karla karışık yağmur biçiminde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarın belirgin şekilde düşmesi ve gece saatlerinde sıfırın altına gerilemesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşeceği, gündüz saatlerinde ise en yüksek sıcaklığın yaklaşık 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

İÇ KESİMLERDE SİS, PUS VE BUZLANMA BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İç Ege ve İç Anadolu'da puslu hava koşullarının görülmesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Aksaray çevrelerinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus, bazı noktalarda ise sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde daha da düşmesi nedeniyle ayaz ve buzlanma riski de artacak. Bu nedenle vatandaşların özellikle gece ve sabah erken saatlerde dikkatli olması gerekiyor.

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Hafta sonu etkisini sürdürecek rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde ise bugün kuzey yönlü rüzgarlar etkili olacak. Bu bölgelerde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometre arasında seyretmesi öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın rüzgarın daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Toroslar üzerinden güneye doğru esecek kuzeyli rüzgarların, saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI UYARI

Yetkililer, hafta sonu beklenen kuvvetli rüzgar ve yağışların beraberinde getirebileceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle fırtına, su baskını, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yüksek rakımlı bölgelerde meydana gelebilecek don ve buzlanma olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

ŞEHİRLERDE HAFTA SONU SICAKLIK TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı hava tahmin raporuna göre, bazı büyükşehirler ile illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu BURSA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ÇANAKKALE 13°C Parçalı bulutlu İSTANBUL 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ 10°C Parçalı bulutlu

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Durum AFYONKARAHİSAR 8°C Parçalı bulutlu DENİZLİ 14°C Parçalı bulutlu İZMİR 17°C Parçalı bulutlu MUĞLA 15°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ADANA 23°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA 23°C Parçalı bulutlu BURDUR 12°C Parçalı bulutlu HATAY 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ANKARA 8°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu ÇANKIRI 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu ESKİŞEHİR 7°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu KONYA 9°C Parçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu BOLU 4°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı DÜZCE 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. KASTAMONU 5°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. ZONGULDAK 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu AMASYA 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu RİZE 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu TRABZON 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu ERZURUM 4°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. KARS 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. MALATYA 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı VAN 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Şehir Sıcaklık Hava Durumu DİYARBAKIR 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MARDİN 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. SİİRT 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. ŞANLIURFA 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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