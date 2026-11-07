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Yaşam

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

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Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek
Başlık ResmiKış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

Hava sıcaklıkların düşmesi ve yurt genelinde etkili olan sağanak yağışların ardından hafta sonu havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre sıcaklıklarda sert düşüş olacak. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Karadeniz kıyılarında sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, güneyde ve denizler için fırtına uyarısında bulundu.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonu boyunca Türkiye genelinde etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı hava koşullarına ilişkin uyarılarda bulundu. Kurum tarafından yayımlanan hava tahmin raporlarına göre, hava sıcaklıkları önemli ölçüde düşerek mevsim normallerinin altına düşecek. Hafta sonunda Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış, iç ve doğu bölgelerde kar yağışı, güney kesimlerde ve denizlerde ise fırtına etkili olacak.

Bugün Batı ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'nun doğusunda görülmeye başlayacak kuvvetli yağışların, yarın daha da etkisini artırması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında bulunan Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli yağış tahmin ediliyor. Kıyı bölgelerinde sağanak yağışların su baskını ve taşkınlara neden olabileceği belirtilirken, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu genelinde de yağışların kar ve karla karışık yağmur biçiminde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının yarın belirgin şekilde düşmesi ve gece saatlerinde sıfırın altına gerilemesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük sıcaklığın eksi 3 dereceye kadar düşeceği, gündüz saatlerinde ise en yüksek sıcaklığın yaklaşık 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek
Başlık ResmiKış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

İÇ KESİMLERDE SİS, PUS VE BUZLANMA BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasıyla birlikte İç Ege ve İç Anadolu'da puslu hava koşullarının görülmesi bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve Aksaray çevrelerinde özellikle sabah ve gece saatlerinde pus, bazı noktalarda ise sis etkili olacak.

Hava sıcaklıklarının gece saatlerinde daha da düşmesi nedeniyle ayaz ve buzlanma riski de artacak. Bu nedenle vatandaşların özellikle gece ve sabah erken saatlerde dikkatli olması gerekiyor.

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek
Başlık ResmiKış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

RÜZGARIN HIZI SAATTE 70 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Hafta sonu etkisini sürdürecek rüzgarın, Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor. Bölgede rüzgar hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege bölgelerinde ise bugün kuzey yönlü rüzgarlar etkili olacak. Bu bölgelerde rüzgarın hızının saatte 40-60 kilometre arasında seyretmesi öngörülüyor.

Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun güneyinde yarın rüzgarın daha da kuvvetlenmesi bekleniyor. Akdeniz kıyıları ve Toroslar üzerinden güneye doğru esecek kuzeyli rüzgarların, saatte 50 ila 70 kilometre hıza ulaşarak fırtına şeklinde etkili olacağı değerlendiriliyor.

Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek
Başlık ResmiKış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARINA KARŞI UYARI

Yetkililer, hafta sonu beklenen kuvvetli rüzgar ve yağışların beraberinde getirebileceği risklere karşı vatandaşları uyardı. Özellikle fırtına, su baskını, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve yüksek rakımlı bölgelerde meydana gelebilecek don ve buzlanma olaylarına karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

ŞEHİRLERDE HAFTA SONU SICAKLIK TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün paylaştığı hava tahmin raporuna göre, bazı büyükşehirler ile illerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şu şekilde:

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
BURSA12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE13°CParçalı bulutlu
İSTANBUL12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ10°CParçalı bulutlu
Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek
Başlık ResmiKış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi tahmin ediliyor.

ŞehirSıcaklıkDurum
AFYONKARAHİSAR8°CParçalı bulutlu
DENİZLİ14°CParçalı bulutlu
İZMİR17°CParçalı bulutlu
MUĞLA15°CParçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler Doğu Akdeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
ADANA23°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA23°CParçalı bulutlu
BURDUR12°CParçalı bulutlu
HATAY20°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatler aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek
Başlık ResmiKış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Niğde, Kayseri, Çankırı ve Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
ANKARA8°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
ÇANKIRI11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR7°CParçalı ve yer yer çok bulutlu
KONYA9°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
BOLU4°CParçalı ve çok bulutlu, yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
AMASYA12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
RİZE13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Kış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek
Başlık ResmiKış kapıdan giriyor! Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, kar ve fırtına peşinden gelecek

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinin yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
ERZURUM4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
KARS3°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
MALATYA14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞehirSıcaklıkHava Durumu
DİYARBAKIR13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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