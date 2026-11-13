Selçuklu Belediyesi, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi’nde Konya’nın en önemli turizm değerlerinden olan ve aynısı Antalya’da zirve alanında hazırlanan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni dünyaya tanıtıyor.

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Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya EXPO Merkezi'nde başladı.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerjiye geçiş ve iklim finansmanı konularının ele alınacağı konferans, 20 Kasım'a kadar devam edecek.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Selçuklu Belediyesi de, COP31 kapsamında hayata geçirdiği özel projeyle Konya’nın önemli turizm markalarından biri olan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni uluslararası platforma taşıdı.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

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Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin birebiri olarak hazırlanan bahçede 10 farklı türden 20 bin kelebek ziyaretçilerle buluşuyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Dünyanın farklı ülkelerinden zirveye katılan delegasyonlar ve ziyaretçiler, bu özel alanda tropikal kelebeklerin doğal yaşamını yakından gözlemleme fırsatı buluyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Alanda ayrıca kelebeklerin ekosistemdeki rolü, biyolojik çeşitlilik ve doğanın korunmasının önemi hakkında da bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

"SELÇUKLUMUZU TEMSİL EDİYORUZ"

COP31’in açılış programıyla birlikte 198 ülkeden gelen misafirlerin Türkiye’de ağırlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak COP31 alanında Konya Tropikal Kelebek Bahçemizle hem Konyamızı hem Selçuklumuzu temsil ediyoruz.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Bu alan içerisinde kelebeklerimizle, bitkilerimizle Konya Tropikal Kelebek Bahçemizin adeta bir benzerini hazırladık. Alanda 20 bine yakın kelebeğimiz alan içerisinde uçuyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Dünyanın farklı ülkelerinden, coğrafyalardan, tropikal bölgelerden gelen kelebekleri burada tüm dünyadan gelen misafirlerimizle buluşturuyoruz.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Burada hem Konyamızın güzel bir tanıtımını yapmış olacağız hem de bütün dünya ülkelerinden gelen misafirleri aslında bu güzel doğal ortamda, yeşil ortamda bitkilerle ve kelebeklerle buluşturmuş olacağız.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere COP31 zirvesine çok büyük emek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Çünkü çok kısa süre içerisinde, çok büyük bir organizasyonla devasa bir hazırlık yapıldı” dedi.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

"ORTAYA KOYDUĞUMUZ VİZYONU PAYLAŞACAĞIZ"

İklim zirvesi kapsamında hem karbon salınımıyla hem sürdürülebilir hedeflere ulaşmayla ilgili çok önemli toplantıların gerçekleşeceğini belirten Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu organizasyonun içerisinde yerimizi aldık ve farklı oturumlarda da Selçuklumuzda yenilenebilir enerji kaynaklarıyla, çevreyle ilgili yaptığımız çalışmalar, sıfır atıkla ilgili ortaya koyduğumuz vizyon ve yine gerçekleştirdiğimiz hedeflerle ilgili paylaşımlarımızı yapacağız.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

Buradaki oturumlarda konuşmalar gerçekleştireceğiz ve yine sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ortaya koyduğumuz hedefleri gerçekleştirme yönünde buradaki paylaşımlardan bizler de istifade etmiş olacağız. Bu vesileyle tüm misafirleri COP31 alanındaki faaliyetlerle birlikte Tropikal Kelebek Bahçemize davet ediyorum” diye konuştu.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi COP31’de dünyaya tanıtılıyor

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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