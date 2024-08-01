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Konya'da intihar eden şahıs üzerine düştüğü kişiyi ağır yaraladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Konya&#039;da intihar eden şahıs üzerine düştüğü kişiyi ağır yaraladı

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'da 12. katındaki evinin balkonundan intihar eden Ali Emre Arıkan, zemin kattaki iş yeri sahibinin üzerine düştü. Olayda Arıkan hayatını kaybederken, Mehmet C.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 

Dehşete düşüren olay dün akşam saatlerinde Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde 12 katlı bir apartmanda gerçekleşti. 

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki binanın 12. katındaki evlerinin balkonundan atlayan Ali Emre Arıkan, zemin kattaki iş yerinin sahibi Mehmet C.'nin malzemeleri düzelttiği sırada üzerine düştü.

Konya'da intihar eden şahıs üzerine düştüğü kişiyi ağır yaraladı - 1. Resim

İŞ YERİ SAHİBİNİN KÖTÜ SONU

İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Ali Emre Arıkan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Mehmet C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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