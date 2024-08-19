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Haberler > Yaşam > Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında olan kum zambaklarını koparmanın geçen yıl 244 bin lira olan cezası 387 bin 141 TL’ye çıkarıldı. Çiçek açmaya başlayan kum zambakları ile ilgili çalışmalar yapan görevliler aynı zamanda deniz kaplumbağalarına yardımcı oluyor.

Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de koruma altına olan sahillere hem caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağaları üreme için geliyor hem de endemik bir tür olan kum zambakları burada doğal olarak çıkıyor.

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - 1. Resim

Ağustos ayında ilk çiçeklerini açan kum zambakları Eylül ayında sahillerin birçok noktasını süslüyor.

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - 2. Resim

Deniz kaplumbağalarının önemli üreme noktalarından merkez Akdeniz ilçesindeki Kazanlı sahili ile Erdemli ilçesindeki Alata Enstitüsü sahilinde deniz kaplumbağalarının yumurta bıraktığı noktalardaki zambaklar çiçek açtı.

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - 3. Resim

Gün doğumu ile birlikte çiçekler izlemesi keyif veren görüntü oluşturdu. Kum zambaklarını koparmanın ve soğanlarının yurt dışına çıkarılmasının geçen sene 244 bin 315 TL olan cezası ise bu sene 387 bin 141 TL’ye yükseldi.

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - 4. Resim

Yetkililer tatilcileri kum zambaklarına ve yavru kaplumbağalara zarar vermemeleri konusunda uyarıyor.

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - 5. Resim

YAVRU KAPLUMBAĞALARI DENİZE ULAŞTIRIYORLAR

Öte yandan, gönüllü olarak Kazanlı sahilinde görev yapanlar ise deniz kaplumbağalarının yuvadan çıkmaya başlamasıyla suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavrulara yardımcı olmaya başladı.

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - 6. Resim

Gönüllü olarak Akdeniz 3.Göz Eğitim ve Gençlik Derneğinde görev alan Yusuf Temiz, diğer koruma altında olan bölgeler gibi Kazanlı sahilinin nesli tükenmekte olan 2 farklı kaplumbağa türüne ve nesli tükenmekte olan endemik bitki olan kum zambağına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kazanlı sahilinde yaklaşık 2 bine yakın yuva olduğuna dikkat çeken Temiz, ”Çevre bilinci adına her türlü aktiviteyi yapıyoruz, yerelden katılan gönüllülerimizle ve Avrupa'dan gelen gönüllülerimizle sahil temizlikleri, sunumlar ve ağaç dikimleri gerçekleştiriyoruz. Gelen kaplumbağaların yuvalarını koruyoruz, Gece yürüyüşleri oluyor. Suni ışıklardan dolayı ters yöne giden yavru kaplumbağaları denize ulaştırıyoruz” dedi.

Koparmanın cezası 387 bin liraya çıkarıldı! Mersin'de ilk 'kum zambakları' çiçek açtı - 7. Resim

Kum zambağına zarar vermenin cezası olduğunu da vurgulayan Temiz, ”387 bin lira cezası var. Kum zambaklarını korumak için belirli yerlere uyarı levhaları koyuyoruz, araçların girmemesi ve onlara zarar vermemesi için insanları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Kazanlı sahili halka açık olduğu için kum zambaklarını korumak biraz zor oluyor. Bilinçlendirme için uyarılar yapıyoruz, sunumlar ve broşürler dağıtıyoruz” şeklinde konuştu.

Sahilin iki noktasındaki derelere çöp atılmamasını isteyen Temiz, atılan çöplerin akıntılarla yumurtlama alanı olan Kazanlı sahiline geldiğini kaydetti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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