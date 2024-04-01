Korku dolu anlar kamerada! Alevler arasında kaldı, kendini itfaiye hortumuyla aşağı bıraktı

Diyarbakır'da 11 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir itfaiye eri, itfaiye hortumu ile aşağı inmeye çalıştı. İnerken dengesini kaybedip yere çakılan itfaiye eri ağır yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde yürekler ağza geldi. Baba Tahir Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının büyük bölümünü kaplarken, yangın bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İTFAİYE ERİ YERE ÇAKILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışırken, üç itfaiye eri çatıda alevler arasında mahsur kaldı. Alev topuna dönen çatıda itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, yangın hortumuna tutunarak aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere çakıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Olay yerindeki sağlık ekipleri, itfaiye erini ilk müdahalesini yaptı ve yaralanan itfaiye eri Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, diğer 2 itfaiye eri ise ekiplerin yardımıyla çatıdan indirildi.

Yangın ve itfaiye erinin düşme anı kameralara yansırken, Eskimiş’in hastanedeki tedavisi sürüyor. Yangınla ilgili ise inceleme başlatıldı.