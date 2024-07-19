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Haberler > Yaşam > Köylüler haritayı yeniden çizdirdi! Muş küçüldü, Bitlis büyüdü

Köylüler haritayı yeniden çizdirdi! Muş küçüldü, Bitlis büyüdü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Köylüler haritayı yeniden çizdirdi! Muş küçüldü, Bitlis büyüdü

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır köyü sakinleri meralarının sınırlandırıldığını belirterek mahkemeye gitti. İki sene süren dava sonucunda Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyüne bağlı 1.270 dönümlük arazi Ahlat’a bağlandı. Bitlis ve Muş’un sınırı değişti.

Bitlis’te iki köyün mera davası, şehirdeki “siyasi haritayı” değiştirdi. Ahlat’a bağlı Alakır köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyüne açtıkları mera davasını kazandı.

Köylüler haritayı yeniden çizdirdi! Muş küçüldü, Bitlis büyüdü - 1. Resim

Alakırlılar, böylece Muş il sınırları içerisindeki 1.270 dönümlük araziyi Bitlis il sınırları içine kattı. Alakır köyünün muhtarı Derih Doğan, davayı kazandıkları ve mera alanlarını köylerine katmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doğan “Hem köy hem de ilçe sınırımızı genişletmiş olduk” dedi. 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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