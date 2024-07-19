Köylüler haritayı yeniden çizdirdi! Muş küçüldü, Bitlis büyüdü

Bitlis’in Ahlat ilçesine bağlı Alakır köyü sakinleri meralarının sınırlandırıldığını belirterek mahkemeye gitti. İki sene süren dava sonucunda Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyüne bağlı 1.270 dönümlük arazi Ahlat’a bağlandı. Bitlis ve Muş’un sınırı değişti.

Bitlis’te iki köyün mera davası, şehirdeki “siyasi haritayı” değiştirdi. Ahlat’a bağlı Alakır köyü sakinleri, Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Arı köyüne açtıkları mera davasını kazandı.

Alakırlılar, böylece Muş il sınırları içerisindeki 1.270 dönümlük araziyi Bitlis il sınırları içine kattı. Alakır köyünün muhtarı Derih Doğan, davayı kazandıkları ve mera alanlarını köylerine katmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doğan “Hem köy hem de ilçe sınırımızı genişletmiş olduk” dedi.