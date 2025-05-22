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Haberler > Yaşam > Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL

Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum Belediyesi, 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kapsamında Ortakent Yahşi Kargı Sahili'nde koruma altındaki kum zambaklarının bulunduğu alanda öğrencilere farkındalık etkinliği düzenledi. Endemik bir tür olarak tescillenen kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlike altındaki bitkiler arasında yer alıyor.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çevreyi korumak ve doğal yaşamın önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinliğe; Destek Hizmetleri, Zabıta, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli ile Ortakent Doktor Hüseyin Mümtaz Ataman İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL - 1. Resim

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya; kum zambağının habitatı, fiziki yapısı ile doğadaki önemi ve mavi bayraklı plajlar hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL - 1. Resim

"DÜNYA GENELİNDE ENDEMİK BİR TÜR"

Kaya, "Dünya Biyoçeşitlilik Günü'nün anlamına binaen çocuklarımıza kum zambağı hakkında bilgiler verdik. Özellikle çevre bilinci konusunda daha duyarlı olmaları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kum zambakları, dünya genelinde endemik bir tür olarak tescillenmiştir. Bu konudaki hassasiyetleri için Bodrum Belediyesi'ne ve başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL - 2. Resim

SOĞANLARININ YURT DIŞINA ÇIKARILMASI YASAK

IUCN)kriterlerine göre nesli tehlike altında olan kum zambaklarının korunması büyük önem taşıyor. Bu nedenle bitkinin soğanlarının yurt dışına çıkarılması yasak; koparılması durumunda ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanıyor.

Kum zambaklarının nesli tehklike altında! Yurt dışına çıkarmak yasak, koparmanın cezası 387 bin TL - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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