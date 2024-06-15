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Kurban eti nasıl paylaştırılır, pay edilir? Tartmadan paylaşılır mı?

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Kurban eti nasıl paylaştırılır, pay edilir? Tartmadan paylaşılır mı?

Yaşam Haberleri

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala kurban kesecek olan vatandaşlar kurban etlerini nasıl dağıtacaklarını, nasıl paylaştıracaklarını ve tartmadan paylaşıp paylaşamayacaklarını merak ediyorlar. İşte merak edilenlere dair detaylar...

Kurban kesenler kurban etinin nasıl dağıtılması gerektiğini ve kurban kesenlerinkurban edilen hayvanın etinden yiyip yiyemeyeceğini merak ediyor. 

Peki kurban edilen hayvanın etini mutlaka dağıtmak mı gerekir yoksa bu kurbanı kesen kimse de yiyebilir mi? İşte etin nasıl dağıtılması gerektiğine dair bilgiler...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILMALI?

Dinimiz İslam'a göre; kurban etini kesen ve çocukları yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmiye de verebilir.

Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek sevaptır. Ayrıca hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur.

Zimmi olan gayr-i müslime de vermenin caiz olduğu Hindiyye ve Behcet-ül-fetâvâda yazılıdır.

Kurban eti nasıl paylaştırılır, pay edilir? Tartmadan paylaşılır mı? - 1. Resim

KURBAN ETİ TARTMADAN PAYLAŞILIR MI?

Kurban bayramında kesilen kurbanın eti tartılmadan paylaşılır mı? Sorusunun cevabı ise 'evet'.

Örneğin yedi kişiden dördüne etle birlikte birer bacak, beşinciye etle birlikte derisi, altıncıya etle birlikte başı verilirse, tartmadan paylaşmak caiz olur. Yedinciye bir şey koymak gerekmez.

KURBAN ETİNİ KAVURMA YAPARAK SAKLAMAK GÜNAH MI?

Dinimiz İslam'a göre; kurban etini üç günden fazla saklamanın mahzuru yoktur. Etin üçte birini eve ayırıp, üçte birini komşulara, gerisini de fakirlere vermek sevaptır.

Kurban nisabına malik bir kimse, geliri ile güç geçiniyorsa, etin hepsini kavurma yapıp, birkaç ay et parasından biriktirerek gelecek yılın kurban parası olarak saklaması ve böylece kurban kesme sevabından mahrum kalmaması çok iyi olur.

Düzenleyen:  - Yaşam
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