Kurbanlık alırken buna dikkat edin! Kasaplar, marketlere işaret etti: "Bu kurban değil"

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Birçok kişi kurban ibadeti için kurban pazarlarının yolunu tutarken, bazıları ise zincir marketlerin, AVM'lerin sunduğu hizmetlere yöneliyor. Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı'dan bu konuda dikkat çeken bir uyarı geldi.

Marketlerde satılan kurbanlıklara vurgu yapan Osman Yardımcı, "Kurban sabahı saat 09.00'da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok. Bu kurban değildir" dedi.

İlgili Haber Kurban Bayramı tatili kaç gün? Merak edilen soru cevap buldu

"KURBANLIK SIKINTISI YOK"

Antalya Ticaret Borsası (ATB), Kurban Bayramı öncesi Hayvancılık ve Et Ticareti Sektörel Analiz Toplantısı düzenledi. Toplantıda Kurban Bayramı öncesinde hayvan varlığı, kurban ticaretinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri gündeme geldi. Antalya Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Asım Karabulut, Antalya'da 175 bin büyükbaş, 1,5 milyon da küçükbaş hayvan varlığı olduğunu belirterek, "Kurbanlık hayvan varlığında bir sıkıntımız yok. Yetiştiricilerimiz Kurban Bayramı'na hazırdır" dedi.

Kurban Bayramı nedeniyle çevre illerden de hayvan hareketi ve ticaretinin söz konusu olduğunu belirten Karabulut, hayvan hastalıklarıyla ilgili gerekli denetim ve müdahalelerin yapıldığını söyledi.

MARKETLERE KURBANLIK TEPKİSİ

Türkiye Kasaplar Besiciler Et ve Et Ürünleri Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'nin kurbanlık hayvan varlığında sıkıntı olmadığını, kurbanlıklara talebin ekonomik nedenlerle düşük olabileceğini söyledi. Kesilen hayvanın dini olarak kurban olabilmesi için belirli bir vakit ve ritüelde kesilmesi gerektiğini belirten Yardımcı, zincir marketlerde satılan kurbanlıklara tepki gösterdi. Yardımcı, "İnsanlar, zincir marketler, AVM'lerin kilo ile et satar gibi sattıklarını kurban diye alıyor. Kurban sabahı saat 09.00'da insanların evine et geliyor. Bu kadar hayvanı aynı anda kesecek mezbaha yok. Dışarıdan kilo kilo topladıkları etleri kurban diye insanların evine gönderiyorlar. Bu kurban değildir" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda kesilen 4 kurbanlıktan 1'inin marketlerden alındığını bildiren Yardımcı, "Burada büyük bir rant var. Kurbanın kellesi yok, derisi yok, ciğeri, işkembesi yok. Ticaret Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Dinimize göre gününden önce kesilen hayvan kurban değildir. Biz kimsenin ticaretine mani olmuyoruz ama kurban bizim dini vecibemizdir" diye konuştu.

KURBANLIĞIN KİLOGRAM FİYATI 300 TL'DEN BAŞLIYOR

ATB 5. Meslek Komitesi Üyesi Ata Sönmez, kurban canlı kesim kilogram fiyatının 300 TL'den başladığını söyleyerek, "Büyükbaş hayvanlar için canlı hayvan fiyatı kilogramda 300 olur, kesim ve işçilik isteyenler için bu rakam 350 TL'yi bulur" dedi.