23 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?

23 Mayıs 2025 Gelinim Mutfakta'da puan durumu ve çeyrek altın kazananı merak konusu haline geldi. Gelinler Ezgi, Gizem, Sahra ve Ebru hafta boyunca kıyasıya rekabet etti. Gelinim Mutfakta final gününde birincisi ve 10 altın bileziğin sahibi belli oldu.

Gelinim Mutfakta 23 Mayıs 2025 puan durumu netleşti. Cuma günü haftanın finalinde yarışmaya devam eden isim Beyza gelin olmuştu.

Beyza gelinin diğer gelinlerden en düşük puan alıp elenmesinin ardından yarışmaya bu hafta Ebru gelin dahil oldu. Haftanın ilk gününden itibaren rekabeti artırarak başlayan yarışmacılar mutfaktaki hünerlerini sergiledi ve en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında haftanın final bölümünde günün birincisi ve çeyrek altının sahibi Sahra oldu.

Sahra diğer gelin adaylarından en yüksek puanı toplayarak 10 bileziği koluna takan kişi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI?

Haftanın ilk gününden itibaren ortaya koyulan tarifleri en iyi şekilde hazırlayan ve 10 altın bileziğin sahibi 82 puanla, en yakın rakibine sadece 1 puan fark atarak Sahra oldu.

Ezgi ise 1 puanla bilezikleri kaçıran isim oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftanın en düşük yapan ve yarışmaya veda eden ismi yeni yarışmacı Ebru oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 23 MAYIS 2025

Sahra:21/ 82 puan

Ezgi:16 / 81 puan

Gizem:20 / 73 puan

Ebru:6 / 67 puan