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22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim
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Gelinim Mutfakta 22 Mayıs Perşembe günü sonuçlarını izleyiciler yakından takip ediyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasından 22 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oluyor.

22 Mayıs Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Ezgi, Sahra, Gizem ve Ebru arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için mücadele ediyor. 

22 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

22 Mayıs Perşembe günü Gelinim Mutfakta programında kıyasıya rekabet ekrana yansıyor. Haftanın ilk gününde gelinler hünerlerini en yüksek puan almak için sergiliyor.

Ebru, Ezgi, Sahra ve Gizem arasındaki rekabet programın sonlarına doğru kızışıyor. Program boyunca en çok bilezik kazanan isim olan Ezgi ve kaynanası Reyhan birinci olarak yarışı tamamlamak istiyor.

22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 1. Resim

Kaynanalardan en yüksek puanı alan gelin günün birincisi olurken haftalık puan sıralamasını birinci tamamlayan gelin Cuma günü 10 altın bileziğin sahibi oluyor. 22 Mayıs Gelinim Mutfakta birinci olan ismi bölümün ardından belli olacak.

22 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Hafta finalinde 10 altın bileziğin sahibi olmak isteyen gelinler hünerlerini sergiledi. Bugün gelinler "Çıtır Çıtır Kat Kat Börek" yemeği ile yarışıyor. 22 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu bölümün ardından belli olacak.

Ezgi:

Sahra:

Gizem:

Ebru:

22 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Puan durumu ve çeyrek altını kazanan isim - 2. Resim

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta programı hafta içi her gün 13.00-16.00 arası ekrana geliyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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