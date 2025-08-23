"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Yastıktan çıktı, hiç düşünmeden gerekeni yaptı
Kahramanmaraş'ta bir esnaf "İnsanlık ölmemiş" dedirten bir olaya imza attı. Yenilenmesi için getirilen yastığın içinden 7 adet Cumhuriyet altını çıktığını gören esnaf, hiç düşünmeden gerekeni yaptı.
Kahramanmaraş'ta halı yıkamacılığı yapan ve aynı zamanda yorgan, yastık ile nevresim üretimi gerçekleştiren esnaf Zülfikar Çırak, müşterisinin getirdiği eski bir yastığın içini açtı.Pamuk ve yünleri yenilemek için ayrıştıran Çırak, küçük bir kutu buldu. Kutuyu açtığında içinde 7 adet Cumhuriyet altını olduğunu gören esnaf, hiçbir tereddüt etmeden emaneti sahibine ulaştırdı.
"BANA AİT DEĞİLDİ, HEMEN SAHİBİNE TESLİM ETTİM "
Bulduğu altınları sahibine teslim eden Çırak, "Yastığı açtığımda içinden kutu çıktı. Kutunun içinde de 7 adet altın vardı. Bu altın bana ait değildi, hemen sahibine haber verip teslim ettim" dedi.
