Ordu'da yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar nedeniyle fındıklarını kurutamayan üreticiler, mahsullerini sahil bölgelerine taşımak zorunda kaldı. Sahil kesiminde de devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ürünlerin bir kısmı çürürken, fındığını kurtarmaya çalışan çiftçiler kurdukları çadırlarda günlerdir nöbet tutuyor.

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Ordu'da etkili olan yağışlı hava, fındık üreticilerinin kurutma mesaisini zorlaştırdı. Çiftçiler, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe gibi yüksek kesimli ilçelerde topladığı fındıkları, yağışlı hava nedeniyle kurumayınca mahsullerini sahil kesimlerine getirdi.

FINDIKLAR ÇÜRÜDÜ

Aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle ürünlerini sahil kesimlerinde de kurutmakta güçlük çeken üreticiler, bazı fındıkların çürüdüğünü belirtti.

Mahsulleri göz göre göre çürüyor! 10 gündür çadırlarda nöbet tutuyorlar

"ÇADIRDA NÖBET TUTUYORUM"

Yüksek kesimlerde hasadını yaptığı fındığını kurutmak için şehir merkezine getiren Uğur Özcan, kurduğu çadırda geceleri fındık nöbeti tuttuğunu belirterek, "Bu sezon zorlu geçti. Hava şartları el vermedi, sürekli yağdı, fındığımızın çoğu çürüdü. Biz de şehir merkezine getirdik ama burada da hava şartları uygun değil. Buraya çadır kurdum. Geceleri soğuk oluyor, yağış olunca çadır su alıyor. Yaklaşık 10 gündür çadırda kalıyorum ve fındığı kurutmaya çalışıyorum. Hava açıyor üzerini açıyorum, yağış başlıyor yeniden kapatıyorum." dedi.

Mahsulleri göz göre göre çürüyor! 10 gündür çadırlarda nöbet tutuyorlar

"ÇOK ÇÜRÜK VAR, KURUTAMADIK"

İmdat Pelit isimli üretici de yüksek kesimlerde etkili olan yağışlar nedeniyle fındıklarını sahil kesimine getirdiklerini söyledi. Sahil kesimlerinde de fındıkları kurutamadıklarını ifade eden Pelit, "Kurutmaya çalışıyoruz. Epey çürük de var." diye konuştu.

Mahsulleri göz göre göre çürüyor! 10 gündür çadırlarda nöbet tutuyorlar

"YÜKSEKLERDE FINDIK KURUMUYOR"

Bilal Akdi isimli üretici de Gölköy ilçesinden getirdiği fındığı Altınordu ilçesinde kurutmaya çalıştığını ifade ederek, "Yükseklerde fındık kurumuyor. Burada da hava bugün açtı, çürütenler de oldu." ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Ordu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIOrdu

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