Marketten aldığı cezeryeden çıkan şey gündem oldu

Sosyal medyadaki bir ürün paylaşımı gündem oldu. Vatandaşlar cezeryeden vidaya tepki gösterdi.

Paketli gıdalardan çıkan enteresan şeyler gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyada gündem olan görüntüde bir marketten alınan ürünün içinden çıkan şoke etti.

Bir vatandaş aldığı cezeryenin içinden çıkan vidayı sosyal medyada paylaştı.

VÜCUDUN DEMİRE İHTİYACI VAR AMA BÖYLE DEĞİL

Çıkan vidaya sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.