Meraklıları bu tarihi bekliyordu! O gölde av yasağı sona eriyor

Türkiye'nin önemli tatlı su ürünü üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde üreme dönemi olması sebebiyle üç aydır devam eden su ürünleri avlanma yasağı sona eriyor. 15 Haziran'dan sonra yeniden balık tutulabilecek.

15 Mart'ta başlayan av yasağı 15 Haziran 2025 günü saat 24.00 itibariyle sona erecek.

Beyşehir'de geçimini balıkçılık yaparak sağlayan tatlı su balığı avcıları, 16 Haziran gününden itibaren göl sularına açılmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonun açılışına sayılı günler kala motorlu tekneleri ve av malzemelerine bakım yapan avcılar, limanlarında kayıklarını tadilattan geçiriyor, boya yapıyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, kolluk kuvvetleri ile su ürünleri denetim görevlileri de devam eden av yasağı sebebiyle kaçak balık avcılığının önüne geçilmesine yönelik olarak denetimlerini sürdürüyor.

Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri müşterek olarak hem göl üzerinde ve adalarda hem de karada denetimler gerçekleştiriyor, kaçak balık avı yaptığı tespit edilenlere cezai işlem uyguluyor.

Beyşehir Gölünde av yasağının sona ermesiyle birlikte profesyonel balık avcılığının yanı sıra sportif olta balıkçılığı yapmak da serbest hale gelecek.