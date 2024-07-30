Meteoroloji yeni hava tahmin raporunu açıkladı: Marmara'da sıcaklık düşüyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, bugün Marmara yağmur etkisinde olacak ve sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek. Orhan Şen de yağmurun akşama kalmayacağını ve kuvvetli rüzgarın Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında etkili olacağını aktardı. Hava Forum da "Salı gecesi ve çarşamba sabaha karşı İstanbul'da sıcaklık 18-19 derecelere kadar düşecek. Gündüz ise 29 dereceler bekleniyor" tahminini yaptı.

Sıcaktan bunalan yurt geneli temmuz ayının sonuna doğru sağanak ve rüzgarla serinledi. Eyyam-ı bahur sıcakları konuşulurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YAĞMUR İSTANBUL'A AKŞAM VEDA EDECEK

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise bugünkü tahminlerinde şunları paylaştı:

Bugün salı Marmara, Batı Karadeniz ve İstanbul yağmurlu. Yağmur akşama kalmayacak. Rüzgar Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli. Marmara'da sıcaklık 3 derece azalacak.

SICAKLIK DÜŞECEK

Hava Forum ise sıcaklığın 19 dereceye kadar düşeceğini paylaşıp şu ifadelere yer verdi:

Balkanlar'dan serin hava geliyor. Salı gecesi ve çarşamba sabaha karşı İstanbul'da sıcaklık 18-19 derecelere kadar düşecek. Gündüz ise 29 dereceler bekleniyor.

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

30 TEMMUZ SALI

31 TEMMUZ ÇARŞAMBA

1 AĞUSTOS PERŞEMBE

2 AĞUSTOS CUMA

3 AĞUSTOS CUMARTESİ