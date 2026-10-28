Meteoroloji'den 8 il için peş peşe uyarı! Sel ve sağanak kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Doğu Akdeniz'de bulunan 8 il için kuvvetli ve şiddetli sağanak uyarısı yaptı. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok bölgede sel ve su baskını riski bulunurken, bazı illerde yağışların cuma günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Mersin'de yollar ve tarım alanları sular altında kalırken AFAD da Adana'da vatandaşların cep telefonlarına uyarı mesajı gönderdi.

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Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), özellikle Marmara ve Doğu Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Bazı bölgelerde yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin edilirken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Meteorolojiden 8 il için peş peşe uyarı! Sel ve sağanak kapıda

MARMARA'DA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Balıkesir'in özellikle kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale'de yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da, öğle saatlerinden itibaren ise Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey ve batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Kocaeli çevrelerinde yağışın çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış miktarının Balıkesir, Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Yalova ve Bursa'nın bazı kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olması bekleniyor. Kocaeli çevrelerinde ise metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşebileceği bildirildi.

Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Şile ilçesinde yağışların cuma günü de aralıklarla devam edeceği öngörülüyor.

Meteorolojiden 8 il için peş peşe uyarı! Sel ve sağanak kapıda

DOĞU AKDENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK ALARMI

Doğu Akdeniz'de de kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'ye göre yarının ilk saatlerinden itibaren Mersin'in batı ilçelerinde başlayacak yağışlar, sabah saatlerinden itibaren Adana'nın batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

AFAD'DAN ADANA'DA CEP TELEFONLARINA UYARI

Meteoroloji'nin kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu Adana'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da vatandaşları SMS ile uyardı.

Cep telefonlarına gönderilen mesajda, kentte yarın kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiği belirtilerek sel, su baskını, heyelan, dolu, fırtına ve hortum riskine karşı tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden 8 il için peş peşe uyarı! Sel ve sağanak kapıda

MERSİN'DE YOLLAR VE TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Silifke ilçesinin Yeşilovacık ve Işıklı mahallelerinde dereler taştı. Taşucu Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplanırken Çavuşbucağı Mahallesi'nde çilek ekili seralar sular altında kaldı.

Bazı araçlar yollarda mahsur kaldı. Araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kuvvetli yağışın tarım alanlarında da zarara yol açtığı öğrenildi.

Meteorolojiden 8 il için peş peşe uyarı! Sel ve sağanak kapıda

Erdemli ilçe merkezinde de sağanak nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Meteoroloji, Mersin ve çevresinde yarın da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini duyurdu.

DALAMAN'DA TERSAKAN ÇAYI TAŞTI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, sabah saatlerine kadar sürdü. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken ilçe merkezinden geçen Tersakan Çayı'nın debisi yükseldi.

Çayın bazı bölümlerinde taşkın meydana gelmesi üzerine Şerefler eski Fethiye yolu trafiğe kapatıldı. Dalaman ve çevresinde yağışların bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, ekiplerin yaşanan olumsuzluklara karşı çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sağanak nedeniyle Tersakan Deresi'nin taşması sonucu evler, iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

MUĞLA'DA SAHİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Şiddetli yağış, Muğla'nın Dalaman ilçesindeki Akkaya Sahili'nde de hasara yol açtı.

Dağlık alanlardan gelen yağmur suları, yaklaşık 250 metrelik sahil şeridindeki kumları denize sürükledi. Sahil boyunca yer yer derin çukurlar oluşurken kıyı şeridi kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da sakin kentin sahili kullanılmaz hale geldi

Yaz aylarında günlük yaklaşık 3 bin kişiyi ağırlayan günübirlik tatil noktasında yaşanan tahribatın, bölgede her yağış döneminde görülen sorunlardan biri olduğu belirtildi.

METEOROLOJİ UZMANINDAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Abdullah Macit, ülke genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları sel ve su baskını riskine karşı uyardı.

Yağışların perşembe günü Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Marmara'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli, bazı bölgelerde ise şiddetli olmasının beklendiğini ifade eden Macit, özellikle Mersin çevreleri, Adana'nın batı ilçeleri ve Antalya'nın doğusunda şiddetli yağış görülebileceğini söyledi.

Macit, hava sıcaklıklarının da düşeceğini belirterek güneyin iç kesimleri ile batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına ineceğini kaydetti.

ANKARA'DA 3 GÜN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Üç büyükşehir için de değerlendirmelerde bulunan Macit, Ankara'da üç gün boyunca sağanak yağışın etkili olacağını ve hava sıcaklığının 15 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

İstanbul'da perşembe günü kuvvetli olmak üzere yağış beklendiğini belirten Macit, kentte sıcaklığın 17-18 derece civarında olacağını ifade etti. İzmir'de de perşembe günü yağış görüleceğini aktaran Macit, hava sıcaklığının 23-24 derece civarında olmasının beklendiğini söyledi.

Macit, hafta boyunca etkili olması beklenen yağışların oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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