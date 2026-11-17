Eskişehir'de mısır tarlasında biçerdöverle hasat yaptığı sırada avcıların tüfeklerinden çıkan kurşunla kolundan yaralanan 51 yaşındaki Abdil Yapıcı, hastaneye kaldırıldı. Koluna 24 dikiş atılan Yapıcı'nın parmaklarında kısmi his kaybı oluşurken, oğlu Can Yapıcı, "Bu kurşun başkasına da gelebilirdi" diyerek olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

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Olay, geçtiğimiz Pazar günü Tepebaşı ilçesi kırsal Yakakayı Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasında meydana geldi. 51 yaşındaki Abdil Yapıcı tarafından hasat edilen mısır tarlasına gelen avcılar iddiaya göre tarım arazisinde avlanmaya başladı.

Mısır tarlasında dehşet! Hasat yaparken kurşunların hedefi oldu

Bir süre sonra yakından ateşlenen tüfeklerden rahatsız olan Yapıcı, makinasından inerek avcıları çok yakından ateş ettikleri, kendisini veya biçerdövere kurşunların isabet edeceği konusunda uyardı. Eğer bu hareketlerini devam ederlerse tarlayı hasat etmeyi yarıda bırakacağını söyleyen Abdil Yapıcı, iddiaya göre makinasına yöneldiği avcıların tüfeğinden çıkan kurşun sol koluna isabet etti. Kolundan yaralanan Yapıcı, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Koluna 24 dikiş atılan Yapıcı'nın parmaklarında kısmen hissizlik oluştuğu öğrenildi. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından konuyla alakalı inceleme başlatıldı.

Mısır tarlasında dehşet! Hasat yaparken kurşunların hedefi oldu

“MERMİLER ÖNÜMDEN GEÇİYOR”

Konuyla alakalı görüşlerini aktaran Abdil Yapıcı'nın oğlu Can Yapıcı, konuyla alakalı şüphelerini dile getirdi. Olayın peşini bırakmayacağını dile getiren Yapıcı, "Yaklaşık 7-8 kişi avcı denilen insanlar daha doğrusu avcı bile değiller, çoğunun ruhsatı bile yok, avcılık belgesi de yok. Babamı tarlaya çağırıyorlar: ‘İşte biz bu tarlada domuz avlayacağız, bu tarlayı biçer misin?' diye. Çiftçi aracıyla birlikte babam oraya gidiyor, tarlayı biçerken silahları sıkmaya başlıyorlar. Babam 2-3 kişiyi uyarıyor, ‘Makineye doğru ateş ediyorsunuz, makineye doğru mermi geliyor, merminin geldiğini görüyorum. Makineye doğru ateş etmeyin, ben burayı bitireyim, ondan sonra ateş edin' diyor. Tekrar devam ediyor, bir kesiliyorlar işte, ondan sonra tekrar mermiler yağıyor. Babam iniyor aşağı, tekrar uyarıyor, ‘Mermiler benim önümden geçiyor, böyle yapmaya devam ederseniz ben biçmeyeceğim burayı, bırakacağım tarlayı diyor" diye konuştu.

Mısır tarlasında dehşet! Hasat yaparken kurşunların hedefi oldu

"ARALARINDAN ŞÜPHELENDİĞİMİZ İKİ KİŞİ VAR"

Olayla alakalı 2 kişiden şüphelendiğini dile getiren Can Yapıcı, "Onu dedikten sonra, aralarında birisi yaklaşık 25-26 yaşındaki çocuk babama ters ters bakıyor. Ters ters baktıktan sonra babam makineye bineceği sırada babamın koluna mermi geliyor. ‘Tesadüf' diyorlar. Başkası ‘yanlışlıkla oldu' diyorlar. Aralarından şüphelendiğimiz iki kişi var. Hayır, hiçbir şekilde önceden tanışmışlığım yok. Hiçbir şekilde husumetimiz yok. Arkasını tabii ki de bırakmayacağım. Hani bu kurşun benim babama değil de başkasına da gelebilirdi. Mesela yaklaşık 100 metre sonramızda yaklaşık 45 mevsimlik işçi var. Mesela onlara da gelebilirdi. Hiçbir şekilde sorumluluk yok. Çok suiistimal var. O yüzden dolayı ben bu işin hiçbir şekilde sonunun peşini bırakmayacağım" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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