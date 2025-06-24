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Mustafa Koçak, baş ağrısıyla hastaneye gitti sırada beklerken can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Mustafa Koçak, baş ağrısıyla hastaneye gitti sırada beklerken can verdi
Organ Nakli, Baş Ağrısı, Kalp Krizi, Beyin Ölümü, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Mustafa Koçak'ın bilinci kapandı hayatını kaybetti. 51 yaşındaki adamın ölümüyle Reyhanlı Devlet Hastanesi'nden bir ilk gerçekleşti ve Koçak'ın karaciğeri başka bir hastaya umut oldu.

Olay Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşandı. 51 yaşındaki Mustafa Koçak,  baş ağrısı şikayetiyle ilçedeki devlet hastanesine gitti. Burada tedavisi devam eden adamın baş ağrıları arttı, kusma şikayeti başladı. Bilinci kapanan Koçak, 18 Haziran'da vefat etti. 

Reyhanlı Devlet Hastanesi organ nakli ekipleri ve Koçak'ın ailesinin görüşmesiyle organ nakline karar verildi. Gaziantep'ten gelen doktorlarla birlikte Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde ilk kez gerçekleştirilen organ alımıyla Koçak'ın karaciğeri başarılı şekilde alındı.

GAZİANTEPLİ VATANDAŞIN UMUDU OLDU

Koçak'ın karaciğeri zaman kaybetmeden Gaziantep'te yaşayan farklı bir insana nakledilmek üzere ekipler tarafından yola çıkarıldı. Planlanan nakillerin gerçekleşmesiyle Koçak'tan alınan karaciğer organı bir kişiye umut oldu. Organ nakliyle karaciğerin nakledildiği hastanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken Koçak'ın cenazesi Reyhanlı ilçesi asri mezarlığına defnedildi.

Mustafa Koçak, baş ağrısıyla hastaneye gitti sırada beklerken can verdi - 1. Resim

SIRADA BEKLERKEN BİLİNCİ KAPANIYOR

İbrahim Halil Kılıç, dayısının baş ağrısıyla gittiği acil serviste fenalaştığını ve beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "23 Mart 1974 Şanlıurfa doğumlu, Reyhanlı ilçesinde yaşayan Mustafa Koçak. Dayım Pazar sabahı kahvaltısı sonrasında baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gidiyor. Reyhanlı Devlet Hastanesi'nin acil servisine gitti. Sırasının beklediği esnada aniden kustuktan sonra bayılıyor. Bayıldıktan sonra doktorlar ellerinden gelen müdahaleyi yaptıklarını ama beynine oksijen gitmediğini bize söyledi. Organ bağışını bize anlattıktan sonra kabul ettik.

Mustafa Koçak, baş ağrısıyla hastaneye gitti sırada beklerken can verdi - 2. Resim

"ORGAN NAKLİYLE CAN OLDUK"

Dayımın karaciğerini çıkartıp başka bir hastaneye ve diğer organların başka hastanelere götürdüler. Organ bağışı birçok hastaya umut olacağını doktorlar bize anlattı. Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde ilk defa organ nakli ameliyat gerçekleştirildi. Dayımın bir karaciğeri, Gaziantep'te bulunan bir hastaya nakli oldu ve yoğun bakımda olan hastanın durumu iyi olduğunu söylediler. Hastanın en kısa zamanda iyileşip bizleri ziyaret edeceğini söylediler.

Organ nakli ile insanlara hayat ve umut olduk. Mezarın altında olan sadece bir beden ve o da zamanla çürümeye başlayacak. Şu anda bizim acımız ve taziyemiz var ama organ nakliyle başkalarına hayat oldu. Organları bağışladığımız insanların hayatlarında bayram sevinci gibi seviniyorlardır. Bu duyguyu anlatamayız. Biz organ nakliyle bir insana can olduk, bu da bizi teselli ediyor. Dayımın bir parçasını şu anda başka insan taşıyor. Reyhanlı ilçesinde ilk defa gerçekleştirilen organ nakli ameliyatına vesile olan dayım Mustafa Koçak'ın isminin unutulmaması ve yaşatılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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