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Nadir ortaya çıkıyor, gören telefonuna sarılıyor! Kendine hayran bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Nadir ortaya çıkıyor, gören telefonuna sarılıyor! Kendine hayran bıraktı
Doğu Karadeniz, Trabzon, Rize, Doğa, Fotoğraf, Manzara, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Doğu Karadeniz'de farklı dönemlerde nadir olarak ortaya çıkan bulut denizi görenleri kendine hayran bırakıyor. Güneş ışınlarının bulut deniziyle buluştuğu anlarda ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık manzaralar sunuyor.

Son olarak Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yılantaş Yaylası ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Boğaz Yaylası'nda farklı dönemlerde ortaya çıkan bulut denizi görenleri kendine hayran bırakıyor.

Nadir ortaya çıkıyor, gören telefonuna sarılıyor! Kendine hayran bıraktı - 1. Resim

Özellikle sabah erken saatlerde ve gün batımında oluşan bulut deniziyle yaylalar, ziyaretçileri için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor.

Nadir ortaya çıkıyor, gören telefonuna sarılıyor! Kendine hayran bıraktı - 2. Resim

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Güneş ışınlarının bulut deniziyle buluştuğu anlarda ortaya çıkan görüntüler ise kartpostallık manzaralar sunuyor.

'Bulut denizi' olarak adlandırılan Karadeniz'in yüksek rakımlı yaylalarında daha çok rastlanılan doğa olayını görenler hayranlıklarını gizleyemiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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