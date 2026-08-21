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Yaşam

NATO zirvesinde liderlere ikram edilmişti! Bu yıl yüzleri güldürecek

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Ankara'daki NATO zirvesine katılan dünya liderlerinin damağını tatlandıran Bitlis balı, bu yıl yağışların beklenen seviyelerde gerçekleşmesi nedeniyle rekoltesiyle üreticilerin yüzünü güldürecek.

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Geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl yağışların yeterli düzeyde olması bal üretimine olumlu yansıdı. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında etkili olan yağışlarla birlikte yaylalardaki bitki çeşitliliğinin artması, arıların nektar ve polen kaynaklarına daha rahat ulaşmasını sağladı. Bu durumun, geçen yıla kıyasla Bitlis’te bal rekoltesinde önemli bir artış sağlaması bekleniyor.

Bitlis genelinde yaklaşık 350 bin modern kovan ile 100 bin kara kovan bulunduğu ifade edilirken, bu yıl hem modern kovanlarda hem de kara kovanlarda bal veriminin yüksek olması bekleniyor. Yağışların yeterli olmasıyla birlikte özellikle geven, kekik ve bölgenin doğal florasında bulunan çeşitli bitkilerin daha iyi gelişmesi, Bitlis balının üretim miktarına olumlu katkı sunuyor.

NATO zirvesinde liderlere ikram edilmişti! Bu yıl yüzleri güldürecek
Başlık ResmiNATO zirvesinde liderlere ikram edilmişti! Bu yıl yüzleri güldürecek

UMUT VEREN SEZON

Arıcılar, uygun hava şartlarının devam etmesi halinde sezon sonunda geçen yıla göre daha yüksek bir bal rekoltesine ulaşmayı hedefliyor. Bitlis’in zengin bitki örtüsü ve doğal florası, kentin arıcılık potansiyelini her geçen yıl daha da artırırken, bu yılki yağışların üreticiler açısından umut verici bir sezonun habercisi olduğu değerlendiriliyor.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Mutki ilçesinde gerçekleştirilen bal hasadına katılarak Bitlis’in arıcılık potansiyeline dikkat çekti. Kentin yaklaşık 350 bin arılı kovanla Türkiye’de 4’üncü sırada yer aldığını belirten Karakaya, kara kovan sayısında ise Bitlis’in Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Bitlis’in Hizan ve Mutki ilçeleri başta olmak üzere önemli bir arıcılık merkezi olduğunu ifade eden Vali Karakaya, kentte yıllık yaklaşık 2 bin 100 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini belirtti. Karakaya, bu üretimin Türkiye genelindeki bal üretiminin yaklaşık yüzde 2,2’sini oluşturduğunu kaydetti.

NATO zirvesinde liderlere ikram edilmişti! Bu yıl yüzleri güldürecek
Başlık ResmiNATO zirvesinde liderlere ikram edilmişti! Bu yıl yüzleri güldürecek

Bitlis’in zengin florası, yüksek rakımlı yaylaları ve doğal bitki örtüsünün balın kalitesine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Karakaya, arıcıların yıllardan gelen tecrübesi ve emeğinin de Bitlis balının değerini artırdığını dile getirdi.

NATO ZİRVESİNDE LİDERLERE İKRAM EDİLDİ

Bitlis balının son dönemde ulusal ve uluslararası alanda da adından söz ettirdiğini belirten Karakaya; Bitlis, Hizan ve Mutki ballarının Ankara’da gerçekleştirilen NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde dünya liderlerine ikram edildiğini söyledi. Karakaya, bunun Bitlis için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, balın marka değerinin daha da yükseltilmesi için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi. Bitlis balının Türkiye’de ve dünyada hak ettiği yere ulaşacağına inandığını belirten Karakaya, üreticilere bereketli bir hasat ve bol kazanç dileyerek, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Arıcılar Birliği, kooperatifler ve arıcılara teşekkür etti.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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