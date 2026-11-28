Karaman'da ev eşyaları satan bir mağazanın açılışına özel başlattığı "Ne alırsan 125 lira" kampanyası izdihama neden oldu.

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Karaman'ın Hamidiye Mahallesi 363. Sokak'ta hizmete giren ev araç gereçleri mağazasının açılışına özel düzenlenen kampanyayı duyan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren iş yerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

BARİYERLERİN ÜZERİNDEN ATLADILAR

Saat 10.00'da kepenklerin açılmasıyla birlikte kalabalık mağazaya akın etti. İçeriye ilk girenlerden olmak isteyen bazı vatandaşların demir bariyerlerin üzerinden atlaması sonucu kısa süreli izdiham yaşandı. Çocuklu ailelerin bebek arabaları ve kucaklarındaki çocuklarıyla yoğunluğun arasına girmesi kameralara yansırken, içeriye girmek isteyenlerin oluşturduğu sıraya kaynak yapıldığı gerekçesiyle vatandaşlar arasında kısa süreli sözlü tartışmalar çıktı.

'Ne alırsan 125 lira' izdihamı! Birbirlerinin üzerine basıp geçtiler

Mağazadan 125 liraya ayna satın alan vatandaşların sevinci ise yüzlerine yansıdı. Aldığı ürünle mağazadan çıkan bir vatandaş, "5 bin lira verseler satmam. Eve götüreceğim, eve sokmazlar yoksa beni" ifadelerini kullandı.

'Ne alırsan 125 lira' izdihamı! Birbirlerinin üzerine basıp geçtiler

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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