Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 25 dekarlık arazide yetiştirilen patateslerin hasadı tamamlandı. Doğal, geleneksel ve mor patates üretiminden elde edilen gelirle 100'den fazla üniversite öğrencisine burs desteği sağlanıyor.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde (SCÜ) öğrencilerin eğitimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen patates üretiminde hasat dönemi sona erdi. Üniversitenin Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yaklaşık 25 dekarlık alanda yetiştirilen patateslerden elde edilen gelir, 100'den fazla öğrenciye burs olarak ulaştırılıyor.

Ne fabrikadan ne bağıştan! 100'den fazla öğrenciye burs bu tarladan geliyor

Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Demirbaş, bu yılki üretim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Demirbaş, 15 dekarlık alanda doğal, 10 dekarlık alanda ise geleneksel yöntemlerle patates yetiştirildiğini belirtti. Yaklaşık 2 dekarlık alanda mor patates üretiminin de gerçekleştirildiğini aktaran Demirbaş, gelecek yıl ekim alanlarını büyüterek daha fazla öğrenciye burs sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

HEM ÜRETİM HEM EĞİTİME DESTEK

Hasat çalışmalarını yerinde takip eden SCÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, çalışanlara kolaylıklar diledi. Şengönül, merkezin yalnızca tarımsal üretim ve bilimsel araştırmalarla değil, topluma katkı sağlayan projelerle de önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Ne fabrikadan ne bağıştan! 100'den fazla öğrenciye burs bu tarladan geliyor

Üniversite bünyesindeki üretim çalışmaları sayesinde akademisyen ve öğrencilere uygulamalı araştırma imkânı sunulurken, patates satışından sağlanan gelirle 100'den fazla öğrenciye düzenli burs desteği veriliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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