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Yaşam

Ne sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

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Ne sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak
Başlık ResmiNe sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

Yeni hava durumu raporuna yayınlayan Meteoroloji, 6 ili sağanak yağış için uyardı. Meteoroloji sağanak yağış dışında sis ve pus uyarısı da yaparken Marmara, Ege ve Karadeniz’de sisin sabah ve gece saatlerinde etkili olması bekleniyor. İşte sağanak uyarısı yapılan iller ve son uyarılar…

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu ile Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimleri, Bingöl ve Mardin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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6 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 6 ili sağanak yağış için uyardı. Buna göre Muğla, Erzurum, Kars, Van, Bingöl ve Mardin’de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İl Adı
Muğla
Erzurum
Kars
Van
Bingöl
Mardin
Ne sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak
Başlık ResmiNe sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının Batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ne sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak
Başlık ResmiNe sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

MARMARA’DA SİS ALARMI

Öte yandan Meteoroloji rüzgar ve sis uyarısı da yaptı. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de ise pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ne sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak
Başlık ResmiNe sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Rekor sağanak sonrası sel felaketi meydana gelen, çok bulutlu havanın etkisinin halen devam ettiği İstanbul’da ise bugün havanın parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın ise 20 derece ve altında olması bekleniyor.

Ne sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak
Başlık ResmiNe sağanak ne rüzgar Meteoroloji’den Marmara alarmı: Sabah ve gece saatlerinde etkili olacak

HAFTA SONU BOYUNCA PARÇALI BULUTLU

Öte yandan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) dün yaptığı uyarıda İstanbul'da hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hâkim olmasının beklendiğini belirtmişti.

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