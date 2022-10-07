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Nevşehir'de içindeki hastayla birlikte ambulansı kaçıran şahıs serbest bırakıldı

Yaşam  
2022-10-07 23:39:25 | Son Güncelleme : 2022-10-10 07:38:48

Nevşehir'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir şahıs içinde hasta ve sağlıkçıların olduğu ambulansı kaçırıp kaza yaptıktan sonra yakalandı. Sorguya alınan zanlı serbest bırakıldı...

Nevşehir&#039;de içindeki hastayla birlikte ambulansı kaçıran şahıs serbest bırakıldı
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Nevşehir’de içerisinde hasta ve sağlık personeli bulunan ambulansı kaçırıp 3 araca çarparak kaza yapan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; Gülşehir’den Nevşehir Devlet Hastanesi Acil Servisine hasta getiren ambulans, içerisindeki hastayı indirmek için Nevşehir Devlet Hastanesi acil servisine yanaştı. Tam bu sırada ambulansa binen Mustafa S. ambulansı içerisindeki hasta ve bir sağlık personeli ile kaçırdı.

KAÇIRDIĞI AMBULANSLA 3 ARACA ÇARPTI

Ambulansı kaçıran Mustafa S. 2000 Evler Mahallesi üniversite kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca da çarparak yoluna devam etti. Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri ambulansı takip etmeye başladı. Ambulansı kaçıran Mustafa S., kara yolları kavşağından dönerek, yol bakım tesislerine kadar kaçtı. Kaçırılan ambulans burada konteynere çarparak durdu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansta bulunan hasta olay yerine gelen başka bir ambulansla tekrar Devlet Hastanesine götürüldü.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa S., işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Ş., mahkemece tedavi görmek üzere Adana Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesİne sevk edildi.
Öte yandan kaçırılan ambulans, trafikte seyir halindeyken bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.

 

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