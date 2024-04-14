Nisan ayında kar sürprizi! Aniden bastırdı, her yeri beyaza bürüdü

Nisan ayının ortasında yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor, birçok bölgede yaz mevsimini aratmayan görüntüler kaydediliyor. Kars'ta ise bahar ortasında yağan kar, vatandaşları şaşkına çevirdi.

Kentte etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar, yüksek rakımlı köyleri beyaza bürüdü. Sürücüler ise Kars-Digor kara yolunda aniden etkili olan kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

ÇİFTÇİLER DE HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Tarlalarda çalışan bazı çiftçiler de yağışa hazırlıksız yakalandı. Çiftçilerden Orhan Tikicieri, nisan ayında karın etkisini devam ettirdiğini dile getirerek, "Bugün 14 Nisan, tarlada sürüm yapıyorduk, kar yağışı etkili oldu. Yılın son karı diyebilirim, güzel manzara. Karın yağması bizi mutlu ediyor, inşallah berekettir" diye konuştu.