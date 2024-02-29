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    • Haberler > Yaşam > Nişan için İzmir'e giden Vanlı kardeşlerin, memlekete cenazeleri döndü

    Nişan için İzmir'e giden Vanlı kardeşlerin, memlekete cenazeleri döndü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Van, İzmir, Cenaze, Trafik Kazası, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'de geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden sürücü Ümit Şahin ve ziyaretine gittiği ağabeyi Davut Şahin'in cenazeleri, yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'da toprağa verildi.

    Olay, 2 gün önce İzmir’in Torbalı ilçesinde otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi. Ümit Şahin'in (22) kullandığı 20 AGJ 857 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarpmıştı. 

    2 KARDEŞ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

    Sürücü Ümit Şahin olay yerinde hayatını kaybederken yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Nişan için İzmir'e giden Vanlı kardeşlerin, memlekete cenazeleri döndü - 1. Resim

    NİŞAN İÇİN İZMİR'E GİTMİŞLER

    İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi. Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için İzmir’e gittiği öğrenildi. Şahin kardeşlerin cenazeleri yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. 

    Nişan için İzmir'e giden Vanlı kardeşlerin, memlekete cenazeleri döndü - 2. Resim

    GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPARAĞA VERİLDİLER

    Sabah saatlerinde Van Ferit Melen Havalimanında karşılanan cenazeler, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'ndeki Fatih Camii’ne getirildi. Burada cenaze namazı kılınan kardeşler, Yeni Mahalle’deki mezarlığa götürülerek gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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