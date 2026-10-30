Gaziantep'te öksürük şikayetiyle başvurduğu Pazaryeri Sağlık Kabini'nde kendisine yapılan üç iğnenin ardından hayatını kaybeden 5 çocuk annesi Sultan Sever'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olay kapsamında iğneyi yaptığı belirlenen ve kendisini hemşire olarak tanıttığı öne sürülen Suriye uyruklu Ayşe El H. tutuklandı. İş yeri sahibi Ömer A.'nın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Acılı kadının oğlu Ali Sever, annesinin ölümüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde faaliyet gösteren Pazaryeri Sağlık Kabini'ne 30 Mayıs'ta başvuran 45 yaşındaki Sultan Sever, uygulanan iğnenin ardından fenalaştı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine aynı yerde iki kez daha iğne yapılan 5 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olayın ardından ailenin şikayeti üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Öksürük şikayetiyle gitti… 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü! “Ağzından köpük geldi”

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Olayla ilgili iş yeri sahibi Ömer A. ve iğne uygulamasını gerçekleştirdiği belirlenen Ayşe El H. hakkında "taksirle öldürme" suçlamasıyla Gaziantep 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın ilk duruşmasında mahkeme, Ayşe El H.'nin tutuklanmasına hükmederken daha önce tutuklanan Ömer A.'nın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı ikiye yükseldi.

SAĞLIK KABİNİNİN RUHSATSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, sağlık kabininin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. İş yerinin daha önce de kaçak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından mühürlendiği öğrenildi. Ayrıca yapılan kontrollerde ilaç ve tıbbi malzemelerin uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiği, kullanılan cihazların ise gerekli uygunluk belgelerine sahip olmadığı tespit edildi.

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Sultan Sever'in ölümünün uygulanan ilaç ve iğnelerle bağlantılı olduğu belirtildi. Öte yandan iğneyi yapan Ayşe El H.'nin hemşire olmadığı, ebelik bölümü mezunu olduğu belirlendi.

Öksürük şikayetiyle gitti… 5 çocuk annesi Sultan’ın kahreden ölümü! “Ağzından köpük geldi”

İĞNE YAPMADAN ÖNCE PATRONUNU ARAMIŞ

Sultan Sever'in oğlu Ali Sever, annesinin ölümüne ilişkin yaşadıklarını Sabah'a anlattı. İğne uygulaması sırasında yaşananlara ilişkin iddialarda bulunan Sever, "Sözde hemşire, anneme iğneyi yapmadan önce iş yeri sahibini arayarak hangi ilacı uygulayacağını sordu. Durumu kötüleşince başka bir iğne daha yaptı. Ağzından köpük gelmeye, vücudu şişmeye başlayınca üçüncü kez iğne uyguladı" ifadelerini kullandı.

ACILI AİLEDEN SUÇLAMANIN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN HAMLE

Sanıkların "taksirle öldürme" yerine "olası kastla öldürme" suçundan yargılanması gerektiğini savunan Ali Sever, bu yönde yargılama yapılması için hukuki girişimde bulunacaklarını belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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