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Yaşam

Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Zabıta müdürü de dayanamadı

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Hatay'da okul kantininde temizliği yapılmayan tost makinesi ve son kullanma tarihinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen dolapta bulundurulan hazır tavuk döner pes dedirtti. Mide bulandıran kantine tepki gösteren zabıta müdürü, "Bunlara biz müsaade edemeyiz, bu tost makinesinden tost yer misiniz" dedi.

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda kantinlerde satılması yasaklanan ürünler kontrol edildi.

NE HİJYEN VAR NE DÜZEN...

Ekipler ayrıca ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama şartlarını, hijyen kurallarını ve işletmelerin genel düzenini titizlikle inceledi. Denetimler esnasında mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı kantinlere yönelik işlem yapıldı.

Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Zabıta müdürü de dayanamadı
Başlık ResmiOkul kantininde mide bulandıran görüntü! Zabıta müdürü de dayanamadı

"SATTIĞINIZ DÖNERİN TARİHİ 1 YIL GEÇMİŞ"

Zabıta müdürü Ali Avan, "İlkokul öğrencilerinin sattığı ürünlerin fiyatlarını görünebilir şekilde tek tek yazalım. Kızarmış patates dolaba koyduktan sonra yenmez. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Tost makinesinden tost yer misiniz? Çocuklara alıp, sattığınız hazır dönerin son kullanma tarihinin üzerinden 1 yılı aşkın süre geçmiş. 2025 yılı son kullanma tarihi ve üzerinden 1 yıl geçmiş. Bunlara izin veremem, detaylı tutanağı tutalım. Burada hiçbir şeyden haberi olmayan çocuklara hizmet veriyoruz" dedi.

Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Zabıta müdürü de dayanamadı
Başlık ResmiOkul kantininde mide bulandıran görüntü! Zabıta müdürü de dayanamadı
Okul kantininde mide bulandıran görüntü! Zabıta müdürü de dayanamadı
Başlık ResmiOkul kantininde mide bulandıran görüntü! Zabıta müdürü de dayanamadı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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