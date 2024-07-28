Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Orhan Şen "Eyyam-ı bahur gelecek mi?" sorusuna cevap verdi ve kış mevsimi için uyardı

Orhan Şen "Eyyam-ı bahur gelecek mi?" sorusuna cevap verdi ve kış mevsimi için uyardı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Orhan Şen &quot;Eyyam-ı bahur gelecek mi?&quot; sorusuna cevap verdi ve kış mevsimi için uyardı

Yaşam Haberleri

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, eyyam-ı bahur söylentilerine son noktayı koydu ve "O sıcak hava dalgaları geride kaldı önümüzdeki günlerde daha serin havalar geliyor. Halk korkup telaşa kapılmasın, bu geliyor şu geliyor diye" dedi. Şen, yağışların salı günü Marmara'ya geleceğini, İstanbul'da sıcaklıkların 30 dereceye kadar düşeceğini de sözlerine ekledi. Kış mevsimine yönelik tahminini de paylaşan uzman isim tarih vererek El Nino hava akımının etkili olacağını söyledi. 

Yüksek sıcak ve rekor nem derken yurt geneli günlerce nefessiz kaldı. Temmuz ayının son günlerinde etkili olan serin ve yağışlı hava rahatlatsa da bu kez Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının geleceği söylentisi çıktı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen söylentilere noktayı koydu ve peş peşe uyarı verdi. 

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da güzel bir hava var. Esasında rüzgârda esiyor pek bunaltmıyor. Bugün sıcaklık 32 derece civarında olacak.Yağış İstanbul’a tekrardan salı günü gelecek. Sadece Marmara bölgesine gelecek.  Ama bugün Doğu Karadeniz’de biraz kuvvetli yağış var. Artvin, Rize, Trabzon civarlılarında. Yarından itibaren o yağışlarda gidiyor, yani salı günü Marmara yağışını bir tarafa bırakırsak 4-5 gün yağış yok.

Sıcaklıklara baktığımız zaman sıcaklıklar biraz düşmeye başladı. 38 derecelerden 32 derecelere düştü. Sadece İstanbul için söylüyorum 30 derecelere kadar düşecek. Yani 2 -3 derece daha düşecek.

"SICAK HAVALAR GERİDE KALDI"

Prof. Dr. Şen, “Şimdi gelelim "eyyam-ı bahur” Arapçadan Türkçeye transfer edilmiş bir kelime. Anlamı da sıcak hava dalgası demek. Sıcak hava dalgası geliyor gelmiyor diye konuşmanın anlamı yok bence. Çünkü haziran ve temmuzda biz bu sıcak hava dalgalarını çok gördük yani eyyam-ı bahurları çok gördük. 31 Temmuz - 1 Ağustosta gelecek diyorlar. Ancak havanın hafızası yoktur.

Bunlar dikkati çekmek için uzman olmayan kişilerin beyanlarıdır. Bunlara inanmayın. Hatta 31 Temmuz - 1 Ağustosta hava biraz daha serinliyor. Biz sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuz ayında yaşadık biz. O sıcak hava dalgaları geride kaldı önümüzdeki günlerde daha serin havalar geliyor.  

Daha serin havalar derken normallerine dönüyoruz. Dolasıyla eyyam-ı bahuru bir tarafa bırakalım öyle bir şey yok. Ama sıcaklarda düşmeye başladı, yağışlar ise kararsız yağışlar var, örneğin İstanbul’un bir semtine yağıyor bir semtine yağmıyor gibi… Bu yağışları yazın sonuna kadar göreceğiz, Eylül’ün sonuna kadar da bu yaz devam edecek”

KIŞ NASIL GEÇECEK?

Bu kış El Nino etkisine gireceğiz. Dolayısıyla sonbaharda yani kasım ayı veya ekimin sonuna doğru yağışlar biraz başlayacak. Serinlik olacak, bu kış Türkiye bir kış yaşayacak, İstanbul’a da kar yağma ihtimali de var.

ÖNÜMÜZDEKİ 20 GÜN SICAK HAVA YOK

Net bir tabloyu ilerleyen aylarda daha net göreceğiz. Özetleyecek olursak önümüzdeki 20 gün içerisinde bir sıcak hava dalgası yok. Halk korkup telaşa kapılmasın, bu geliyor şu geliyor diye. Daha normal havalara girdik.

Düzenleyen:  - Yaşam
Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına mı saldırdı? Açıklama geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kulaktan kulağa yayıldı... İstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyor - Yaşamİstanbullu Arnavutköy'deki tarla pazarına koşuyorBursa'da tonlarca kavun ve karpuz 17 ilçeye ücretsiz dağıtıldı - YaşamTonlarca kavun ve karpuz ücretsiz dağıtıldıMeteoroloji 5 kenti sarı kodla uyardı: Eyyam-ı bahurdan önce son sağanak... - YaşamMeteoroloji 5 kenti sarı kodla uyardıDikkat kuraklık var! Suya sahip çıkıp israfı önlemeliyiz - YaşamSuya sahip çıkıp israfı önlemeliyizEyyam-ı bahur sıcaklarına son dört gün! Rekorlar peş peşe gelecek - YaşamUzman isim tarih verdi! Eyyam-ı bahur sıcakları geliyorİstanbullular dikkat! AKOM sağanak yağış için saat güncelledi - Yaşamİstanbullular dikkat! AKOM saat güncelledi
Sonraki Haber Yükleniyor...