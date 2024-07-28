Orhan Şen "Eyyam-ı bahur gelecek mi?" sorusuna cevap verdi ve kış mevsimi için uyardı

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, eyyam-ı bahur söylentilerine son noktayı koydu ve "O sıcak hava dalgaları geride kaldı önümüzdeki günlerde daha serin havalar geliyor. Halk korkup telaşa kapılmasın, bu geliyor şu geliyor diye" dedi. Şen, yağışların salı günü Marmara'ya geleceğini, İstanbul'da sıcaklıkların 30 dereceye kadar düşeceğini de sözlerine ekledi. Kış mevsimine yönelik tahminini de paylaşan uzman isim tarih vererek El Nino hava akımının etkili olacağını söyledi.

Yüksek sıcak ve rekor nem derken yurt geneli günlerce nefessiz kaldı. Temmuz ayının son günlerinde etkili olan serin ve yağışlı hava rahatlatsa da bu kez Afrika kökenli eyyam-ı bahur sıcaklarının geleceği söylentisi çıktı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen söylentilere noktayı koydu ve peş peşe uyarı verdi.

SALI GÜNÜNE DİKKAT

Prof. Dr. Orhan Şen, “İstanbul’da güzel bir hava var. Esasında rüzgârda esiyor pek bunaltmıyor. Bugün sıcaklık 32 derece civarında olacak.Yağış İstanbul’a tekrardan salı günü gelecek. Sadece Marmara bölgesine gelecek. Ama bugün Doğu Karadeniz’de biraz kuvvetli yağış var. Artvin, Rize, Trabzon civarlılarında. Yarından itibaren o yağışlarda gidiyor, yani salı günü Marmara yağışını bir tarafa bırakırsak 4-5 gün yağış yok.

Sıcaklıklara baktığımız zaman sıcaklıklar biraz düşmeye başladı. 38 derecelerden 32 derecelere düştü. Sadece İstanbul için söylüyorum 30 derecelere kadar düşecek. Yani 2 -3 derece daha düşecek.

"SICAK HAVALAR GERİDE KALDI"

Prof. Dr. Şen, “Şimdi gelelim "eyyam-ı bahur” Arapçadan Türkçeye transfer edilmiş bir kelime. Anlamı da sıcak hava dalgası demek. Sıcak hava dalgası geliyor gelmiyor diye konuşmanın anlamı yok bence. Çünkü haziran ve temmuzda biz bu sıcak hava dalgalarını çok gördük yani eyyam-ı bahurları çok gördük. 31 Temmuz - 1 Ağustosta gelecek diyorlar. Ancak havanın hafızası yoktur.

Bunlar dikkati çekmek için uzman olmayan kişilerin beyanlarıdır. Bunlara inanmayın. Hatta 31 Temmuz - 1 Ağustosta hava biraz daha serinliyor. Biz sıcak hava dalgalarını haziran ve temmuz ayında yaşadık biz. O sıcak hava dalgaları geride kaldı önümüzdeki günlerde daha serin havalar geliyor.

Daha serin havalar derken normallerine dönüyoruz. Dolasıyla eyyam-ı bahuru bir tarafa bırakalım öyle bir şey yok. Ama sıcaklarda düşmeye başladı, yağışlar ise kararsız yağışlar var, örneğin İstanbul’un bir semtine yağıyor bir semtine yağmıyor gibi… Bu yağışları yazın sonuna kadar göreceğiz, Eylül’ün sonuna kadar da bu yaz devam edecek”

KIŞ NASIL GEÇECEK?

Bu kış El Nino etkisine gireceğiz. Dolayısıyla sonbaharda yani kasım ayı veya ekimin sonuna doğru yağışlar biraz başlayacak. Serinlik olacak, bu kış Türkiye bir kış yaşayacak, İstanbul’a da kar yağma ihtimali de var.

ÖNÜMÜZDEKİ 20 GÜN SICAK HAVA YOK

Net bir tabloyu ilerleyen aylarda daha net göreceğiz. Özetleyecek olursak önümüzdeki 20 gün içerisinde bir sıcak hava dalgası yok. Halk korkup telaşa kapılmasın, bu geliyor şu geliyor diye. Daha normal havalara girdik.