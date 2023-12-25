25 Aralık 2023 20:31 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 20:51

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

ORMANIN HAYALETİ GÖRÜNTÜLENDİ

Halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi. Geceleri avlanan bu kedi türü, hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak saklanabilme yeteneğiyle "ormanın hayaleti" olarak tanınıyor. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor.

Fotokapanlara takılan vaşağın yanı sıra, karaca, tilki, yaban tavşanı, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları da doğal ortamlarında görüntülendi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları sürüyor. Farklı periyotlarla fotokapanların yerleri değiştiriliyor.