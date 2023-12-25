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    'Ormanın hayaleti' Kırıkkale'de görüldü! Geceleri avlanıyor, her şeyi duyuyor...

    Halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak biliniyor, geceleri avlanıyor. Kulakları en düşük frekanslı sesleri bile duyuyor. Gözlenmesi oldukça zordu, Kırıkkale'de ortaya çıktı.

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırıkkale Şube Müdürlüğü'nce dağlık ve ormanlık alanlardaki yaban hayvanlarının envanterinin çıkarılması için farklı bölgelere fotokapanlar yerleştirildi.

    'Ormanın hayaleti' Kırıkkale'de görüldü! Geceleri avlanıyor, her şeyi duyuyor...

    ORMANIN HAYALETİ GÖRÜNTÜLENDİ

    Halk arasında ''ormanın hayaleti'' olarak bilinen koruma altındaki vaşak, fotokapanla görüntülendi. Geceleri avlanan bu kedi türü, hassas kulaklarıyla en düşük frekanslı sesleri bile duyarak saklanabilme yeteneğiyle "ormanın hayaleti" olarak tanınıyor. Doğada gözlenmesi oldukça zor olan bu tür etçil olup, yabani tavşan, kemirgenler, orta ve küçük memelilerle besleniyor.

    'Ormanın hayaleti' Kırıkkale'de görüldü! Geceleri avlanıyor, her şeyi duyuyor...

    Fotokapanlara takılan vaşağın yanı sıra, karaca, tilki, yaban tavşanı, kurt ve domuz gibi yaban hayvanları da doğal ortamlarında görüntülendi.

    'Ormanın hayaleti' Kırıkkale'de görüldü! Geceleri avlanıyor, her şeyi duyuyor...

    Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları sürüyor. Farklı periyotlarla fotokapanların yerleri değiştiriliyor.

    'Ormanın hayaleti' Kırıkkale'de görüldü! Geceleri avlanıyor, her şeyi duyuyor...

    İhlas Haber Ajansı /  - Yaşam
    Haberler > Yaşam > 'Ormanın hayaleti' Kırıkkale'de görüldü! Geceleri avlanıyor, her şeyi duyuyor...
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