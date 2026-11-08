Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan 'Instagram takipçi sayısı' sorusu futbolseverlerin ilgisini çekti. Süper Lig kulüplerinin toplam takipçi sayısını yaklaşık 20 milyon geride bırakan futbolcunun kim olduğu merak konusu oldu. İşte yarışmadaki sorunun doğru cevabı...

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yöneltilen futbol sorusu, sosyal medyada da gündem oldu.

8 Kasım 2026 Pazar günü ekrana gelen yarışmada, Süper Lig takımlarının Instagram'daki toplam takipçi sayısını yaklaşık 20 milyon aşan futbolcunun kim olduğu soruldu.

Futbolseverlerin de dikkatini çeken soruda yarışmacıya dört farklı seçenek sunuldu.

Osimhen mi, Lukaku mu, yoksa Salah mı? İşte Milyoner'e damga vuran 100 bin TL'lik soru

DOĞRU CEVAP HANGİSİ?

Yarışmada yöneltilen soruda seçenekler şöyle sıralandı:

A: Victor Osimhen

B: Leandro Trossard

C: Muhammed Salah

D: Romelu Lukaku

Sorunun doğru cevabı C şıkkında yer alan Muhammed Salah olarak açıklandı.

Osimhen mi, Lukaku mu, yoksa Salah mı? İşte Milyoner'e damga vuran 100 bin TL'lik soru

SALAH'IN INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI KAÇ?

2026 yılı verilerine göre Muhammed Salah'ın Instagram hesabındaki takipçi sayısı yaklaşık 68 milyona ulaştı. Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün resmî Instagram hesaplarının toplam takipçi sayısının ise yaklaşık 47 milyon olduğu belirtildi.

Böylece Mısırlı futbolcunun takipçi sayısı, Süper Lig kulüplerinin toplamını yaklaşık 20 milyon geride bıraktı.

Öte yandan Osimhen'in güncel takipçi sayısı 7,6 milyon iken, Lukaku'nun 8,4 milyon ve Trossard'ın 2,4 milyon.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

15 Haziran 1992'de Mısır'da dünyaya gelen Muhammed Salah, futbol kariyerinde Basel, Chelsea, Fiorentina ve Roma formalarını giydi. 2017 yılında Liverpool'a transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinin önemli oyuncularından biri haline geldi.

Şu anda ülkemizde Trabzonspor forması giyen Salah, uzun yıllardır Mısır Milli Takımı'nda da yer alıyor.

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