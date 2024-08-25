Osmanlı sofralarından gelen vazgeçilmez lezzet 'tavuk pilav' Konya'da ekmekle yeniyor

Osmanlı döneminde Evliya Çelebi'nin "muza'fer pilav" diye tabir ettiği, günümüzün vazgeçilmez sokak lezzetleri arasındaki tavuk ile hazırlanan pirinç pilavı Konya'da ilgi görüyor. Müşteriler "ekmek yok mu" diye tepki gösteriyor.

Konya'da uzun yıllar boyunca Alaeddin Tepesi civarında üç tekerlekli araçla tatlı satan babasının yanına çocukken okul çıkışında yardıma gelen 37 yaşındaki Şeref Erdem, babasının emekli olmasının ardından belediyeden sabit yer kiralayarak seyyar satıcılık mesleğini devraldı.

Pandemi döneminden önce baba mesleği tatlıcılığı 25 yıl boyunca sürdüren Erdem, daha sonra pandemi döneminde evde tavuk pilav pişirdi.

Hazırladığı pilavın beğenilmesinin ardından müşterilerine sunmaya başladı. Kısa sürede müşterilerinden olumlu dönüşlerin üzerine tavuk pilavı satmaya karar verdi.

Konya gibi etli ve tavuklu pilavın evlerde sıkça pişirildiği bir şehirde bunu başarması kolay olmadı.

Şeref Erdem Konyalıların tavuk pilava yaklaşımını şöyle anlatıyor:

"KONYA PİLAVINDAN GİRİŞİMCİLİĞE"

"Pandemi döneminde düğünlerin yasaklandığı günlerde geleneksel Konya pilavı yapmıştık. Bir de bunu tavuklu yapalım diye konuşurken, aklımıza böyle tavuklu pilav işi geldi.

Bunu tattık, çok güzel olduğuna kanaat getirince bunu tüm Konyalıların da tatması için böyle bir girişimde bulunduk. Zaten yıllardan beri meydanlarda seyyar olarak bu işleri yapıyoruz.

Bunu aynı sokağa nasıl yansıtabiliriz, sokak pilavcısı nasıl olur diye düşünürken Allah nasip etti, pandemi döneminde yasaklar da olunca Konya da böyle bir açık vardı, o açığı bu şekilde kapatmış olduk.

Pilavda da zaten hedeflediğimizin üstündeyiz şu an elhamdülillah. Biz bunun oturacağını, devam edeceğini ya da süreklilik haline nasıl getirebileceğini kafamızda düşünürken şu an zaten bir gün gelmese bir gün gelen ya da haftada 2-3 kere gelen sabit müşterilerimiz oluştu. Yani bunları da görünce zaten bu iyice yerleşiyor hafızaya ve gün geçtikçe üzerine koyarak gidiyoruz"

"EKMEK YEMEZSEK KARNIMIZ DOYMAZ"

"İlk başladığımız sıralar biraz zorlandık haliyle. Konyalı pilavı sadece düğünlerde yediği için ilk başladığımızda 'siz bu pilavı parayla mı satıyorsunuz, pilav parayla mı satılır' bunu aştık. Ondan sonra 'pilav satıyorsunuz tamam da ekmek niye vermiyorsunuz, biz ekmek yemezsek karnımız doymaz' gibi tepkiler de almıştık. Ama bunları da aştık."