Başiskele'de Osmanlı döneminde inşa edilen yaklaşık 150 yıllık Servetiye Taş Köprüsü'ne giden bağlantı yola parke taşı döşendi.

Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından ilçedeki ulaşım altyapısı çalışmaları kapsamında, Seymen Mahallesi Musaoğlu Sokak ile Servetiye Cami Mahallesi'nde yer alan tarihi köprüye bağlantı sağlayan güzergahta düzenlemeye gidildi.

Osmanlı zamanında yapılmıştı! 150 yıllık köprüye giden yola parke döşendi

Ekipler, yaya ulaşımının sağlandığı bağlantı yoluna parke taşları döşedi.

Osmanlı zamanında yapılmıştı! 150 yıllık köprüye giden yola parke döşendi

150 YILLIK TARİHİ KÖPRÜ

Yuvacık Barajı mevkisinde Kiraz Deresi üzerinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Servetiye Taş Köprüsü, Servetiye Cami ve Servetiye Karşı köylerini birbirine bağlıyor. Yaklaşık 22 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde tek gözlü olarak yöresel taş işçiliğiyle inşa edilen yaklaşık 150 yıllık köprü, 2008'de tescillenerek koruma altına alındı.

2012 yılında aslına uygun restore edilen ve günümüzde araç trafiğine kapalı olan köprünün, yaya olarak bölgeyi gezen ziyaretçiler tarafından kullanıldığı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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